Россияне начали покупать новые автомобили стандарта «Евро-2»

Впервые за долгое время в России снова стали продаваться новые автомобили экологического стандарта «Евро-2». Это обнаружили эксперты агентства «АВТОСТАТ» в ходе обработки и анализа данных АО «Электронный паспорт» по рынку легковых машин.

Так, по итогам июня 2022 года россияне купили 257 новых автомобилей стандарта «Евро-2». При этом все они представляют семейство LADA Granta, а именно: 143 седана, 75 лифтбеков и 39 универсалов. Свыше половины (57%) из них встало на учет в 10 регионах РФ: Самарской области (27 шт.), Татарстане (22 шт.), Кировской (14 шт.), Нижегородской (13 шт.), Челябинской (13 шт.), Свердловской (12 шт.) областях, Москве (12 шт.), Подмосковье (12 шт.), Башкортостане (11 шт.) и Воронежской области (10 шт.).

В последний раз новые автомобили стандарта «Евро-2» массово продавались в нашей стране в 2008 году, после чего поэтапно вступали в силу более жесткие стандарты. В начале нынешнего в России еще действовал экологический стандарт «Евро-5», но 12 мая 2022 года правительство опубликовало постановление №855, которое позволяет автопроизводителям отказаться от установки на новые машины ряда систем, которые недоступны из-за введенных антироссийских санкций. Оно же разрешает и действие всех экологических стандартов – от «Евро-0» до «Евро-5».