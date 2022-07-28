Выпуск легковых автомобилей в июне 2022 года снизился на 89%

По данным Росстата, за шесть месяцев 2022 года с российских конвейеров сошло 281 тыс. легковых автомобилей, что на 61,8% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Между тем в июне было выпущено 13 тыс. машин – это на 89% меньше, чем годом ранее.

Стоит отметить, что в начале июня АВТОВАЗ возобновил работу после месячного простоя, начав производство упрошенных автомобилей LADA Granta, и до конца месяца было выпущено более 7 тыс. таких машин. Кроме того, продолжали работать УАЗ и тульский завод Haval, в то время как конвейеры остальных предприятий оставались в простое в связи с санкционными ограничениями или нехваткой комплектующих вследствие разрыва логистических цепочек из-за ситуации вокруг Украины.

Производство грузовых автомобилей в январе – июне составило 70,4 тыс. единиц, что на 17,7% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В июне с российских конвейеров сошло 10,3 тыс. грузовиков – это на 40% меньше, чем годом ранее.

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Фото: АВТОВАЗ