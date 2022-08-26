Завод «ЛАДА Ижевск» возвращается к работе

Завод «ЛАДА Ижевск», который находился в простое, с 29 августа возвращается к пятидневной рабочей неделе. На встрече с трудовым коллективом генеральный директор предприятия Денис Носов рассказал о том, что ждет заводчан в оставшиеся месяцы 2022 года. Главным образом, он подтвердил ранее озвученные решения: автокомпонентные производства – прессовое и производство пластика продолжат работу. Эти подразделения по-прежнему будут производить комплектующие для семейств LADA Vesta и Granta. Более того, они должны получить новый импульс развития и расширить ассортимент выпускаемых деталей, пишет издание «За рулем».

На заводе «ЛАДА Ижевск» появится совершенно новая структура: для обслуживания действующих производств решено сформировать единое ремонтное подразделение. Ну а главная цель на будущее – это освоение перспективной модели, электрической версии фургона LADA e-Largus. Кроме того, персонал будет активно задействован в переносе семейства LADA Vesta на производственную площадку в Тольятти. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», рестарт производства LADA Vesta на мощностях АВТОВАЗа запланирован на начало весны 2023 года – флагманская модель будет выпускаться на линии B0 производительностью до 60 автомобилей в час.

Напомним, завод «ЛАДА Ижевск» входит в Группу «АВТОВАЗ» с 2011 года, когда на нем началась крупнейшая модернизация производственного комплекса. Мощности ижевского предприятия рассчитаны на выпуск 220 тыс. автомобилей в год. С сентября 2015-го завод «ЛАДА Ижевск» производил седан LADA Vesta, универсал LADA Vesta SW и их кросс-версии LADA Vesta Cross и LADA Vesta SW Cross. В феврале 2022-го на предприятии стартовал выпуск обновленной LADA Vesta. В рестайлинговой модели использовано порядка 600 новых деталей и компонентов, инвестиции в проект составили около 7 млрд рублей.

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Фото: АВТОВАЗ