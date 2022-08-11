Совет директоров АВТОВАЗа обсудил планы развития предприятия

В Минпромторге России под председательством заместителя председателя Правительства РФ – министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова состоялось очередное заседание совета директоров АВТОВАЗа. Участники заседания обсудили результаты развития автомобильной промышленности и планы российского автогиганта в новых экономических и геополитических реалиях, сообщает пресс-служба Минпромторга.

Как отмечается, АВТОВАЗ разработал специальные версии моделей LADA Granta, Niva Travel и Niva Legend, в первую очередь, для того, чтобы загрузить мощности производственных площадок. Это позволило в короткие сроки перезапустить производство в независимости от поставок импортных комплектующих. На заседании было акцентировано внимание на том, что необходимо продолжить реализацию антикризисных мероприятий, направленных на стабилизацию ситуации на АВТОВАЗе. Для сохранения уровня доходов сотрудников в период 4-дневной рабочей недели были выделены средства для организации временного трудоустройства. Также в план мероприятий входят стимулирование потребительского спроса, субсидирование временного трудоустройства персонала и затрат на НИОКРы.

Согласно данным агентства «АВТОСТАТ» и АО «Электронный паспорт», АВТОВАЗ сохраняет безусловное лидерство на российском рынке – за семь месяцев 2022 года было куплено 83564 легковых автомобиля LADA, что на 63,5% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», во второй половине 2022 года АВТОВАЗ планирует выпустить почти 140 тысяч автомобилей LADA, что в два раза больше по сравнению с первым полугодием. С конца августа на предприятии будут организованы продленные смены, которые будут продолжаться по 10 часов, а с сентября АВТОВАЗ на трех линиях перейдет на шестидневную рабочую неделю. Кроме того, в марте 2023 года на тольяттинской площадке АВТОВАЗа начнется производство флагманской модели LADA Vesta, что позволит заводу в будущем году выйти на объем производства до 400 тыс. машин в год.

Напомним, 16 мая состоялось подписание соглашений о передаче российских активов Группы Renault в государственную собственность. В частности, 67,69% акций АВТОВАЗа перешли в собственность Российской Федерации в лице подведомственного Минпромторгу России ФГУП «НАМИ». Оставшиеся акции АВТОВАЗа сохранила ГК «Ростех». Важным условием является опцион на обратный выкуп Renault своей доли в АВТОВАЗе, который может быть реализован в течение следующих 6 лет. Между тем, остается под вопросом производство хэтчбека LADA XRAY, который создан на базе Renault Sandero Stepway, а также кроссовера Duster под маркой LADA – решение об их дальнейшей судьбе планируется принять в следующем году.

Полный список дилеров LADA (и не только) по городам РФ – смотрите здесь.

Фото: АВТОВАЗ