Российский завод Nokian Tyres будет выпускать шины под новой маркой

Завод по производству шин в Ленинградской области после ухода Nokian Tyres из России сменит лейбл и будет искать новые рынки сбыта. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко, по словам которого, компания Nokian Tyres будет продавать свой бизнес или передавать в управление.

«Но сложность в том, что сам лейбл, к которому привыкли, скорее всего, не останется, будет другой лейбл, и важно, чтобы он завоевал рынки сбыта. Объем производства очень большой, наш завод Nokian Tyres во Всеволожске – один из крупнейших в мире, и менеджменту предстоит работа по поиску новых рынков сбыта, потому что шины поставлялись в Европу, Канаду и США, а недружественные страны запретили ввоз шин из России», – рассказал глава Ленинградской области, которого цитирует агентство «ТАСС».

Напомним, в конце июня финский концерн Nokian Tyres принял решение об инициировании контролируемого ухода с российского рынка. При этом менеджмент российской компании Nokian Tyres подготовил и представил Совету директоров концерна предложение о будущем формате работы компании в России в автономном режиме. Также Совет директоров может рассмотреть другие потенциальные решения в рамках контролируемого ухода с рынка. Как ожидается, решение по этому поводу должно быть принято в течение третьего квартала 2022 года. До тех пор компания Nokian Tyres в России продолжит свою работу, включая производство на заводе во Всеволожске, и будет полностью выполнять все свои обязательства перед сотрудниками, клиентами, потребителями, поставщиками, иными партнерами и налоговыми органами.

Между тем, российское подразделение Nokian Tyres объявило об оптимизации численности производственного персонала в компании в количестве около 320 человек. В связи с невозможностью экспорта шин, произведенных на заводе NokianTyres во Всеволожске, в страны ЕС после 10 июля 2022 года (в связи с 5-ым пакетом санкций ЕС), произойдет значительное снижение объема производства российского завода. Компания не планирует дальнейшего сокращения численности персонала в России. В настоящее время прорабатываются вопросы обеспечения завода сырьем и материалами в условиях санкционных ограничений для продолжения операционной деятельности.

Производственные мощности завода Nokian Tyres во Всеволожске составляют примерно 16 млн шин в год. При этом доля экспорта составляла более 60% от общего объема производства российского завода. Завод NokianTyres во Всеволожске начал работу в 2005 году и является крупнейшим шинным заводом в России и самым современным шинным производством в Европе. Продукция компании Nokian Tyres представлена в сегментах А и В: это премиальные линейки Nokian Tyres Hakka и Nokian Tyres Hakkapeliitta и линейка Nokian Tyres Nordman в среднеценовом сегменте.

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Фото: Nokian Tyres