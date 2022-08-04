В Казахстане началось производство мотоциклов «Урал»

Российская компания Ural Motorcycles запустила производство мотоциклов «Урал» в Казахстане – на вновь созданных мощностях в Петропавловске, откуда техника будет поставляться на экспорт в дальнее зарубежье – в США, Канаду, Евросоюз, Австралию, Японию. До этого «Уралы» выпускали только на Ирбитском мотозаводе в Свердловской области, где продолжится их производство для внутреннего рынка России и тех стран, которые остались нейтральными или дружественными, – например, Китай. Кроме того, предприятие в Ирбите будет изготавливать рамы и элементы корпуса для мотоциклов казахстанской сборки, сообщает портал Drom.ru.

По итогам 2021 года завод Ural Motorcycles поставил потребителям 1150 единиц техники. В этом году планировалось выпустить порядка 1300 мотоциклов, из которых более 80% предназначено именно для экспорта. В связи с событиями вокруг Украины объем производства сократится, но руководство предприятия планирует наверстать потери после запуска сборки в Казахстане.

Ural Motorcycles является единственной в мире компанией, занимающейся серийным выпуском тяжелых внедорожных мотоциклов с коляской. Они оснащены 749-кубовым двухцилиндровым двигателем, развивающим 41 л.с. и 52 Нм крутящего момента. Мотор работает с 5-ступенчатой коробкой передач (четыре передние и одна задняя). Таким образом, Ural Motorcycles – прямой преемник классической советской марки «Урал». В 2000 году обанкротившееся предприятие в Ирбите было выкуплено группой инвесторов, в которую входил нынешний генеральный директор Ural Motorcycles Илья Хаит.

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Фото: Ural Motorcycles