АВТОВАЗ возобновил продажи автомобилей с системой «ЭРА-ГЛОНАСС»

АВТОВАЗ возобновляет продажи автомобилей, оснащенных системой экстренного оповещения «ЭРА-ГЛОНАСС». С 1 августа этим устройством комплектуются все модели семейств LADA Granta и LADA Niva Legend в комплектациях 2022 модельного года, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

В версиях LADA Granta и Niva Legend 2022 модельного года система «ЭРА-ГЛОНАСС» обладает механической системой активации – в случае дорожного инцидента вызов диспетчерской службы осуществляется ручным нажатием кнопки, расположенной в потолочном блоке. Вызов происходит по каналам сотовой связи, при этом «ЭРА-ГЛОНАСС» работает даже в случае отключения основного электропитания автомобиля.

«Одной из приоритетных задач для LADA является повышение безопасности автомобилей, поэтому мы сумели в кратчайшие сроки вернуть систему «ЭРА-ГЛОНАСС» на семейство Granta и Niva. Мы также предпринимаем все усилия для того, чтобы в ближайшей перспективе список опций комфорта и безопасности стал еще шире», – заявил вице-президент по продажам и маркетингу АВТОВАЗа Дмитрий Костромин.

Напомним, ранее АВТОВАЗ возобновил производство автомобилей семейства LADA Granta, оснащенных кондиционером, на которые приходится около 80% продаж. Стоимость седана LADA Granta в версии с кондиционером составляет от 745,9 тыс. рублей, лифтбека – от 765,9 тыс. рублей, а универсал LADA Granta Cross оценен в 811,9 тыс. рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в начале июня АВТОВАЗ возобновил работу с производства упрощенной LADA Granta, а в середине июля на конвейер вернулся трехдверный внедорожник LADA Niva Legend в специальной комплектации. В дальнейшем также планируется возобновить выпуск внедорожника Niva Travel. А вот флагманская LADA Vesta вернется на конвейер в начале весны 2023 года, причем ее производство будет перенесено с предприятия «ЛАДА Ижевск» на основную площадку АВТОВАЗа в Тольятти – на линию B0. Между тем, остается под вопросом производство хэтчбека LADA XRAY, который создан на базе Renault Sandero Stepway, а также внедорожника Duster под маркой LADA – решение об их дальнейшей судьбе планируется принять в следующем году.

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Фото: АВТОВАЗ