В июле новых грузовиков было куплено на 15% больше, чем в июне

По итогам июля 2022 года объем российского рынка новых грузовых автомобилей составил 6 648 экземпляров. Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ» после обработки и анализа соответствующих данных АО «Электронный паспорт», это на 15,3% больше, чем в июне, но на 30,6% хуже результата июля 2021 года.

Лидером рынка грузовых машин остается отечественная марка KAMAZ, на долю которой в июле пришлось 37,8% от общего объема, что составляет 2 511 единиц. На втором месте, хоть и с большим отставанием от лидера, находится китайский бренд Shacman/Shaanxi (1030 шт.). В первой пятерке оказались еще два «китайца» – Howo и FAW (670 и 455 шт. соответственно), а замкнул ее отечественный бренд Ural (368 шт.).

Что касается итогов 7 месяцев нынешнего года, то за этот период в нашей стране было куплено 44 324 новых грузовых автомобиля – на 20,8% меньше, чем в январе – июле 2021-го. Более подробная информация об этом содержится в специально подготовленном пресс-релизе.

Фото: АЗ «УРАЛ»