Рынок новых грузовых автомобилей в июле 2022 года

4 августа 2022 года

Объем российского рынка новых грузовых автомобилей по итогам июля 2022 года составил 6 648 единиц, что на 30,6% меньше, чем за тот же месяц прошлого года. Такие данные приводят эксперты агентства «АВТОСТАТ» после обработки и анализа соответствующей информации АО «Электронный паспорт». Но по отношению к июню нынешнего года этот сегмент российского авторынка показывает рост на 15,3%.

Лидером рынка остается отечественная марка KAMAZ, доля которой в июле увеличилась до 37,8% (год назад она составляла 35,6%). В прошлом месяце в РФ было куплено 2 511 новых «камазов». Далее следуют три китайских бренда – Shacman (1 030 шт.), Howo (670 шт.) и FAW (455 шт.), доли которых за год выросли еще существеннее. Так, Shacman нарастил свое присутствие на рынке новых грузовых автомобилей в нашей стране с 2,9% в июле 2021 года до 15,5% в июле 2022-го, Howo – с 2,1% до 10,1%, FAW – с 2,5% до 6,8%. Замыкает пятерку лидеров отечественная марка Ural (368 шт.), доля которой на рынке новых грузовиков выросла на 0,7 процентных пункта.

Результаты 10 марок-лидеров российского рынка за июль представлены в таблице 1. Отметим, что 4 из 10 участников этого рейтинга находятся «в плюсе», и все они представляют КНР. Самый большой рост в десятке лидеров продемонстрировал китайский JAC (почти в 6 раз), а самое сильное падение зафиксировано у японского Isuzu (-75,8%).

Что касается итогов 7 месяцев 2022 года, то за этот период объем российского рынка новых грузовых автомобилей составил 44,3 тыс. единиц – на 20,8% меньше, чем в январе – июле прошлого года.

И здесь еще больше брендов, продемонстрировавших положительную динамику: шесть из десяти. К Shacman, Howo, FAW, JAC добавились отечественный Ural и китайский Hongyan. А вот сильнее всего за это время «просел» отечественный производитель GAZ (-39%).

Табл. 1. ТОП-10 марок на рынке новых грузовиков в июле 2022 года (шт.)