АВТОВАЗ возобновил продажи коммерческих версий LADA Granta 2022 модельного года, выпускаемых дочерней компанией «ПСА ВИС-АВТО». В линейку коммерческих LADA Granta входит 11 моделей с различными типами грузового отсека, в том числе это открытый борт, удлиненная платформа, фургон объемом 3,5 - 3,9 куб.м, изотермический фургон, изотермический фургон с холодильной установкой, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Все автомобили имеют полурамную компоновку с задней рессорной подвеской, оснащаются двухместной кабиной, двигателем мощностью 90 л.с. Грузоподъемность автомобилей, в зависимости от модификации, составляет от 790 до 915 кг.

В базовую комплектацию коммерческих версий Granta входит электроусилитель руля, система «ЭРА-ГЛОНАСС» с механической активацией, передние электростеклоподъемники, бортовой компьютер, аудиоподготовка.

За 7 месяцев 2022 года на российском рынке, по данным агентства «АВТОСТАТ» и АО «Электронный паспорт» было куплено 4930 легких коммерческих автомобилей LADA - на 48% меньше, чем в январе - июле прошлого года. По этому показателю отечественная марка занимает четвертое место на российском рынке LCV. Как рассчитывают на АВТОВАЗе, запуск легких коммерческих версий LADA Granta 2022 модельного года еще больше усилит позиции бренда в этом сегменте.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», АВТОВАЗ, на котором с 6 июня действовала «четырехдневка», 15 августа приступил к первой с начала лета полной рабочей неделе. А с 29 августа по 27 ноября 2022 года АВТОВАЗ планирует работать шесть дней в неделю, причем будут задействованы все три сборочные линии: LADA Granta (в две смены), LADA Niva (в одну смену) и В0 (в две смены), на которой должен быть возобновлен выпуск LADA Largus. Таким образом, во второй половине 2022 года АВТОВАЗ планирует выпустить почти 140 тыс. автомобилей LADA, что в два раза больше по сравнению с первым полугодием.

Кроме коммерческой техники, мы регулярно мониторим рынок легковых автомобилей. Самая актуальная информация об их стоимости и комплектациях содержится на сайте «Цена Авто».

Фото: АВТОВАЗ