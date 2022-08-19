Назван перечень приоритетных компонентов для локализации в автопроме

Разработка двигателя внутреннего сгорания и его комплектующих, а также автоматической коробки передач, систем ABS и ESP (система стабилизации для предотвращения заноса), подушки безопасности и ремней безопасности вошли в перечень приоритетных для локализации в автопроме РФ. Это следует из проекта стратегии развития автомобильной промышленности РФ до 2035 года, разработанного Минпромторгом. Всего же планируется, что объем инвестиций в производство автокомпонентов к 2035 году составит 190 млрд рублей, пишет агентство «ТАСС».

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», АВТОВАЗ в ближайшее время может частично вернуться к выпуску автомобилей с 16-клапанным двигателем ВАЗ-21129. Напомним, этот 106-сильный мотор устанавливается на модели LADA Largus и Vesta. В настоящее время в Тольятти выпускаются только 8-клапанные двигатели ВАЗ-11182, которым оснащаются автомобили семейства LADA Granta.

По словам генерального директора сети автосалонов Fresh Auto Дениса Мигаля, в июле 2022 года нехватка запчастей уже стала ощущаться почти во всех российских сервисных центрах. При этом в вопросе комплектующих параллельный импорт работает более эффективно, нежели в авторитейле.

«Параллельный импорт запчастей никак не решит проблемы по гарантийному ремонту. Вряд ли получится как в авиаотрасли – покупать доноров для дальнейшей разборки. Но это взгляд на сейчас – возможно, если будут ужесточения по поставкам запчастей, то мы и это сможем наблюдать в наших сервисах. Однако я считаю, что в ближайшее время наступит оттепель, и частично режим ограничений на детали, влияющие на безопасность полетов и автомобильное движение, будут смягчены», – рассуждает генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский.

Во сколько обходится содержание автомобиля – рассчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».