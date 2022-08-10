В России может появиться льготная растаможка автомобилей

Депутаты Государственной думы разработали законопроект, предусматривающий введение льготного режима при ввозе автомобилей из-за рубежа некоторыми категориями граждан. Согласно документу, право на возврат половины суммы, уплаченной в виде таможенной пошлины, получат родители или усыновители в многодетных семьях, а также ветераны боевых действий. Предполагается, что новый порядок растаможки автомобилей вступит в силу с 1 января 2023 года и будет действовать в течение 12 месяцев, пишет газета «Известия». Однако этот срок может быть продлен по решению правительства РФ, указано в законопроекте.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам семи месяцев 2022 года владивостокские таможенники оформили 78460 автомобилей, ввезенных физическими лицами, – это на 33% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среди ввезенных транспортных средств преобладают подержанные «японки» и незначительное количество машин корейских и китайских марок, гласят данные Владивостокской таможни.

По словам руководителя дилерского направления сети автосалонов Fresh Auto Дениса Решетникова, отсутствие новых автомобилей у дилеров и увеличение стоимости подержанных машин на 3,5% в июле стали драйверами роста самостоятельного ввоза иномарок из-за рубежа среди россиян. Спрос на импортные иномарки с пробегом растет благодаря более доступной стоимости автомобилей за границей и, конечно, более широкому ассортименту.

Во сколько обходится в России содержание той или иной иномарки – можно подсчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».