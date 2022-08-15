АВТОВАЗ вернулся к пятидневной рабочей неделе

АВТОВАЗ, на котором с 6 июня действовала «четырехдневка», сегодня, 15 августа, приступил к первой с начала лета полной рабочей неделе.

Теперь сборочная линия LADA Granta будет работать пять дней в неделю в двухсменном режиме. Производство внедорожников LADA Niva будет осуществляться также пять дней в неделю, но в одну смену. А с 29 августа по 27 ноября 2022 года АВТОВАЗ планирует работать шесть дней в неделю, причем будут задействованы все три сборочные линии: LADA Granta (в две смены), LADA Niva (в одну смену) и В0 (в две смены), на которой должен быть возобновлен выпуск LADA Largus. Как сообщает паблик «Нетипичный АВТОВАЗ», с 3 октября по 27 ноября вечерняя смена на предприятии будет начинаться не сразу после окончания дневной, а через два часа. Таким образом, завод резервирует время для сверхурочных работ.

Согласно данным агентства «АВТОСТАТ» и АО «Электронный паспорт», АВТОВАЗ сохраняет безусловное лидерство на российском рынке – за семь месяцев 2022 года было куплено 83564 легковых автомобиля LADA, что на 63,5% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», во второй половине 2022 года АВТОВАЗ планирует выпустить почти 140 тысяч автомобилей LADA, что в два раза больше по сравнению с первым полугодием.

Напомним, в начале июня АВТОВАЗ возобновил работу с производства упрощенной LADA Granta, а в середине июля на конвейер вернулся трехдверный внедорожник LADA Niva Legend в специальной комплектации. В дальнейшем также планируется возобновить выпуск внедорожника Niva Travel. А вот флагманская LADA Vesta вернется на конвейер в начале весны 2023 года, причем ее производство будет перенесено с предприятия «ЛАДА Ижевск» на основную площадку АВТОВАЗа в Тольятти – на линию B0. Между тем, остается под вопросом производство хэтчбека LADA XRAY, который создан на базе Renault Sandero Stepway, а также кроссовера Duster под маркой LADA – решение об их дальнейшей судьбе планируется принять в следующем году.

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Фото: АВТОВАЗ