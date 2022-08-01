Калужский завод Continental возобновил работу

Калужский завод Continental сегодня возобновил работу после остановки в июле и продолжает обеспечивать отгрузку продукции для российских покупателей. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе «Континентал Калуга», добавив, что производственный план будет оперативно корректироваться в зависимости от меняющихся потребностей в продукции завода российских автопроизводителей и дистрибьюторов, а также с учетом логистической ситуации, доступности сырья и иных объективных факторов, влияющих на производственный цикл.

Напомним, шинный завод «Континентал Калуга» был открыт в октябре 2013 года, инвестиции в проект составили 240 млн евро. Производственная мощность предприятия составляет 4 млн шин в год с перспективами расширения до 16 миллионов. В настоящий момент на заводе работают более 1000 человек. «Континентал Калуга» выпускает зимние и летние шины для легковых и легкогрузовых автомобилей трех брендов компании: Continental, Gislaved и Matador. Шины калужского производства поставляются на первичный и вторичный рынки. В 2015 году калужский завод Continental начал экспортные поставки, в том числе в страны Европы, Азии и Северной Америки.

Самая актуальная информация по теме выбора и эксплуататции летних шин содержится в маркетинговом отчете «АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2022. Летние автомобильные шины: предпочтения автовладельцев (пятая волна)», который можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».

Фото: Continental