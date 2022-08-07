В России могут появиться недорогие автомобили из Ирана

На российском авторынке может появиться новый игрок – Иран. Глава российского центра «Иранцы за рубежом» сообщил об уже имеющихся договоренностях на сборку машин в нашей стране, причем под возрожденными российскими брендами «Москвич», «Волга» и «Победа».

Как пишет «Российская газета», теоретически схема выглядит рабочей, но есть ряд специфических нюансов, так как Иран сам много лет находится под западными санкциями. В Исламской Республике существует ряд автопроизводителей, среди которых, в первую очередь, стоит отметить Iran Khodro – он хорошо знаком с российским рынком, поставлял автомобили под названием Samand. В Иране марка занимается не только производством собственных машин, но и сборкой моделей китайских Haima и Dongfeng, а также французских Peugeot. Однако последние не отличаются современностью – самой молодой французской машиной является кроссовер 2008 образца 2013 года.

Собственный модельный ряд IKCO полностью построен на тех же французских платформах концерна PSA, только конца XX века. Единственная модель, которая в теории могла бы появиться в России, – седан Tara, перелицованный Peugeot 301, знакомый в нашей стране с 2012 года.

По неофициальным данным, «Москвичом» может стать современная модель KMC J7 частной иранской компании Kerman Motor. Этот автомобиль представляет собой локализованный китайский седан Sehol A5 Plus, выпускаемый партнером КАМАЗа – фирмой JAC. Возможно, схема пересборки через Иран нужна китайцам только для обхода санкций.

Как считает исполнительный директор EXPOCAR Сергей Фирсов, однозначно российский автомобильный рынок ждут серьезный кризис и значительные структурные изменения. Сейчас ситуация складывается в пользу китайских брендов (Chery, Haval, Geely, Changan). Их доля значительно вырастет, благодаря высвободившимся потребительским нишам на автомобильном рынке. Вероятность появления новых производителей из азиатских стран высока – это могут быть как самостоятельные бренды, так и совместные с европейскими или американскими компаниями. В таком случае на российском рынке модно будет увидеть знакомые автомобили, но под новыми названиями.

«Понятно, что место ушедших из России марок могут занять в первую очередь компании из КНР. Только вот они вряд ли захотят строить в нашей стране новые заводы (или занимать освободившиеся площади). Вполне вероятно, они смогут диктовать свои правила игры и наверняка будут настаивать на льготах при поставке автомобилей со своих заводов. Таким образом, при худшем варианте развития событий мы останемся с небольшим собственным производством плюс китайский импорт», – рассуждает шеф-редактор Радио «Автодор» Игорь Моржаретто.

Какие еще автомобили могут появиться в России и из каких стран? Об этом и не только можно будет узнать в ходе предстоящего форума автобизнеса «Параллельный импорт. Автомобили, запчасти, компоненты», который агентство «АВТОСТАТ» проведет 16 августа в Москве. Подробности и регистрация доступны здесь.

Фото: ikco.ir