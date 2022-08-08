Evolute сертифицировал электрокроссовер i-Joy

Компания «Моторинвест» получила ОТТС на свой электрокроссовер Evolute i-Joy, который станет первой моделью бренда на российском рынке. Производство новинки на заводе «Моторинвест» в Липецкой области планируется начать в третьем квартале 2022 года, после чего стартуют и продажи.

Как пишет портал «Китайские автомобили», Evolute i-Joy будет оснащен электродвигателем мощностью 176 л.с. и 225 Нм крутящего момента с запасом хода 405 км по циклу NEDC, батареей емкостью 53 кВт и быстрой зарядкой через разъем CCS-2 c 30% до 80% за 30 минут.

Напомним, Evolute i-Joy создан на базе ребрендингового кроссовера DFSK Glory E3 2019 года, более известного под именем Seres 3. В Китае он оснащается агрегатом с отдачей в 163 л.с., который, впрочем, имеет более высокий максимальный крутящий момент – 300 Нм. Размеры машины – 4385 x 1850 x 1650 мм, колесная база – 2655 мм.

Напомним, всего в модельном ряду Evolute будет три кроссовера различных классов, минивэн и седан, созданные на основе моделей Dongfeng, от которых их отличает лишь шильдик на радиаторной решетке. На данный момент в дилерской сети Evolute предусмотрено девять городов: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Краснодар, Липецк, Воронеж, Сочи, Ростов-на-Дону. Но пока преждевременно говорить, запустятся ли продажи одновременно во всех этих регионах. Также обслуживание на первом этапе будет осуществляться через дилерскую сеть.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в марте 2022 года Минпромторг РФ, правительство Липецкой области и компания «Моторинвест» подписали специнвестконтракт по внедрению технологии производства экологически чистых городских транспортных средств на базе тяговых двигателей. Планируемые инвестиции компании «Моторинвест» превышают 13 млрд рублей за 11 лет. Ожидается, что к моменту окончания срока действия СПИКа уровень локализации продукции достигнет 5000 баллов. За время реализации проекта будет произведено более 242 тыс. автомобилей. Благодаря реализации СПИК в Липецкой области будет создано почти 2 тыс. новых рабочих мест.

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Фото: «Китайские автомобили»