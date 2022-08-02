Власти Москвы и КАМАЗ инвестируют в завод «Москвич» 5 млрд рублей

Правительство Москвы и КАМАЗ договорились о паритетном распределении долей в капитале автозавода «Москвич» и инвестициях в его развитие в размере 5 млрд рублей. Срок и порядок финансирования будет согласованы до 1 сентября текущего года. Документ также предусматривает, что стороны обязуются сохранить коллектив бывшего завода Renault (3,8 тыс. сотрудников), развивать дилерскую сеть и послепродажный сервис автомобилей, пишет агентство «Интерфакс».

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», 6 июля КАМАЗ и правительство Москвы подписали соглашение о сотрудничестве в области развития легкового транспорта и производстве отечественного электромобиля. КАМАЗ выступит технологическим партнером проекта. Также сформирована дорожная карта по созданию российской унифицированной платформы автомобиля, на которой предстоит развивать модельный ряд отечественного легкового автопрома.

До конца 2022 года будет произведено около 600 автомобилей, 200 из них будут оснащены электрическими двигателями. В 2023 году предприятие выпустит минимум 50 тыс. машин, а в 2024 году – 100 тысяч. Число электрокаров составит 10 и 20 тысяч штук соответственно. Полный цикл производства со сваркой и окраской кузовов намечен на 2024 год. Под маркой «Москвич» планируется выпускать пять моделей: четыре кроссовера и один седан. По предварительным данным, за их основу будут взять автомобили китайского производителя JAC.

Какие автомобили могут появиться на российском рынке – читайте в «Календаре новинок».

Коллаж: АВТОСТАТ