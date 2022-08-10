Дилеры Renault начали получать запчасти через «дочку» АВТОВАЗа

Российские дилеры Renault начали получать оригинальные запчасти через «дочку» АВТОВАЗа – дистрибьютора запчастей «Лада Имидж». Об этом газете «Известия» сообщили сами дилеры, по словам которых, список запчастей пока неполный, однако на это влияет не только уход бренда с российского рынка, но и перебои в логистике, которые начались еще в 2020 году, а также кризис в отрасли полупроводников.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», поставка запасных частей и аксессуаров для автомобилей Renault возложена на дочернюю компанию АВТОВАЗа – «Лада Имидж». А вот ответственным за качество автомобилей Renault остается завод «Москвич», который стал правопреемником компании «Рено Россия», причем даже в случае с теми моделями Renault, которые были выпущены на АВТОВАЗе (это Logan и Sandero второго поколения). Согласно закону «О защите прав потребителей», в отношениях с клиентами АВТОВАЗ выступает от своего имени и не является уполномоченной ЗАО «Рено Россия» (сейчас АО МАЗ «Москвич») организацией. Перезаключение договоров дилеров на обслуживание автомобилей Renault началось примерно в конце июня. Они получили право использовать товарный знак Renault еще три года – до истечения гарантии на новые автомобили.

Напомним, 16 мая состоялось подписание соглашений о передаче российских активов Группы Renault в государственную собственность. В результате сделок доли в активах распределятся следующим образом: 100% акций ЗАО «Рено Россия» переданы правительству Москвы, 67,69% акций АВТОВАЗа перешли в собственность Российской Федерации в лице подведомственного Минпромторгу России ФГУП «НАМИ». Оставшиеся акции АВТОВАЗа сохранила ГК «Ростех». Важным условием является опцион на обратный выкуп Renault своей доли в АВТОВАЗе, который может быть реализован в течение следующих 6 лет. Что касается московского завода «Рено Россия», то он переименован «Москвич», и модельный ряд Renault на нем выпускаться не будет.

Полный список дилеров Renault (и не только) по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто».

Фото: Renault