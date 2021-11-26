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Характеристика рынка легковых автомобилей в России
Динамика продаж легковых автомобилей
Марочная структура рынка легковых автомобилей
Региональная структура рынка легковых автомобилей
Выручка от продаж легковых автомобилей по брендам
Ценовая сегментация рынка легковых автомобилей
Характеристика дилерских сетей в России
Динамика развития дилерских сетей
Изменения в дилерских сетях производителей
Эффективность дилеров иномарок в городах РФ
Эффективность автосалонов по маркам
География дилерских сетей
Тенденции развития российских дилерских холдингов
Характеристика крупнейших дилерских холдингов
РОЛЬФ
Major
Автомир
КЛЮЧАВТО
Транстехсервис
Авилон
Inchcape
АвтоСпецЦентр
АВТОDОМ
БИЗНЕС
АГАТ
АвтоГЕРМЕС
FAVORIT
Автодилерство
Великан
Сатурн-р
КорсГрупп
АВТОРУСЬ
Юг-Авто
КАН АВТО
ТЦ «Кунцево»
Техинком-Инвест
Аксель
Медведь
Лада-Сервис
Максимум
Панавто
ОАК-РРТ
Регинас
ААА Моторс
Евросиб
БалтАвтоТрейд-М
Ринг
Восток Моторс
Планета
Мерседес-бенц
Форсаж
Автоплюс
WAGNER
Автоимпорт
Мега-Авто
Интер Авто Тим
Оками
Аларм-моторс
Автокапитал
Автопродикс
У Сервис+
Петровский Автоцентр
Саммит Моторс
Форвард-Авто
Характеристика брендов, представленных в России
Audi
BMW
Cadillac
Changan
Chery
Citroen
Faw
Geely
Genesis
Haval
Honda
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
LADA
Land
Lexus
Lifan
Mazda
Mercedes-Benz
MINI
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Skoda
Subaru
Suzuki
Toyota
Volkswagen
Volvo
УАЗ
Прочие марки
ПРИЛОЖЕНИЕ
Исследовав рынок легковых автомобилей и его дилерские сети, специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» представляют вам очередной выпуск маркетингового отчета «Дилерские сети автопроизводителей в РФ», посвященный автомобильному ритейлу в нашей стране.
Традиционно этот отчет состоит из нескольких основных разделов. Так, в первом из них содержится общая информация по рынку легковых автомобилей в России, а именно: марочная и региональная структура, динамика продаж, ценовая сегментация, выручка от продаж по брендам.
Второй раздел маркетингового отчета посвящен непосредственно дилерским сетям. При этом особое внимание уделяется динамике их развития, эффективности автосалонов и географии. Здесь же мы рассматриваем итоги работы и тенденции развития российских дилерских холдингов.
А более подробно ознакомиться с их характеристикой и основными показателями деятельности вам поможет третий раздел, где представлены 50 крупнейших игроков российского авторитейла по объему выручки в 2020 году.
В четвертом разделе подробно изложены характеристики марок, имеющих собственную дилерскую сеть в России. Также тут приводится информация по динамике продаж автомобилей и количеству дилеров по каждому бренду.
Маркетинговый отчет «Дилерские сети автопроизводителей в РФ» подготовлен методом кабинетного исследования. Основными источниками информации являются данные АЕБ, ГТК РФ, отдельных СМИ, а также собственные базы данных и информация, полученная в компаниях-участниках рынка. Вся информация, которая содержится в отчете, четко структурирована и собрана в таблицы, а каждая тема проиллюстрирована графиками и диаграммами.