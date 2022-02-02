14 января 2022, 08:47
Эксперты рассказали, как сократить расходы на содержание автомобиля
В условиях падения реальных доходов граждан расходы на обслуживании автомобиля увеличиваются. В рамках премии «Стоимость владения автомобилем – 2021» (ТСО – Total Cost of Ownership) специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» назвали автомобили, владеть которыми выгоднее всего. Эксперты, опрошенные агентством «АВТОСТАТ», рассказали, каким образом автовладельцы могут сократить траты на содержание машины, а на чем экономить не стоит.