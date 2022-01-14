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14 января 2022, 08:47
В условиях падения реальных доходов граждан расходы на обслуживании автомобиля увеличиваются. В рамках премии «Стоимость владения автомобилем – 2021» (ТСО – Total Cost of Ownership) специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» назвали автомобили, владеть которыми выгоднее всего. Эксперты, опрошенные агентством «АВТОСТАТ», рассказали, каким образом автовладельцы могут сократить траты на содержание машины, а на чем экономить не стоит.
13 января 2022, 11:33
В условиях падения реальных доходов граждан расходы на обслуживании автомобиля увеличиваются. В рамках премии «Стоимость владения автомобилем – 2021» агентство «АВТОСТАТ» назвало автомобили, владеть которыми выгоднее всего. Каким образом модно сократить траты на содержание машины, а на чем экономить не стоит?
10 января 2022, 14:00
В 2021 году общая ёмкость российского рынка сервисных услуг для легковых автомобилей приблизилась к 700 млрд рублей. К такому выводу пришли специалисты «АВТОСТАТ» в ходе подготовки отчета «Рынок автосервиса в России».
2 декабря 2021, 08:56
Гарантия автопроизводителей – одна из самых скучных тем в автомобильном мире. Как только автомобиль появляется на рынке, все кидаются обсуждать дизайн новинки, платформу, клиренс, объемы багажника, оценивать оптику, сравнивать достоинства и недостатки с одноклассниками. Это гораздо интереснее, чем обсуждать вероятность будущих заездов на сервис…
17 ноября 2021, 15:00
Пандемия и кризисные явления в экономике привели к тому, что 2021 год в России продолжил тренд на снижение покупательской способности населения. К этому добавились желание сэкономить, например, у тех, кто потерял работу или у кого снизились доходы.
27 октября 2021, 08:02
На дорогах появился первый снег, и многие водители задумались о подготовке своей машины к зиме. Эксперты, опрошенные агентством «АВТОСТАТ», рассказали, как это сделать и избежать проблем при зимней эксплуатации автомобиля.
26 октября 2021, 08:08
На дорогах появился первый снег, и многие водители задумались о подготовке своей машины к зиме. Как это сделать и избежать проблем при зимней эксплуатации автомобиля? С этим вопросом мы обратились к специалистам по сервису автомобилей.
19 октября 2021, 09:19
Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» решили посмотреть, какие опасения испытывают владельцы японского бренда Lexus, обращаясь за сервисным обслуживанием своих машин. С этой целью в конце 2020 - начале 2021 года был проведен онлайн-опрос среди посетителей клуба Lexus Sense Club.
12 октября 2021, 08:08
В рамках исследования рынка автосервисных услуг специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» совместно с порталом Авто Mail.ru решили посмотреть, как менялись предпочтения автовладельцев при обслуживании гарантийных автомобилей на протяжении последних нескольких лет.
30 сентября 2021, 14:03
В нашей стране уже несколько лет структура рынка сервиса складывается из официальных дилерских центров, сетевых и независимых СТО, гаражных сервисов. Как в дальнейшем будет меняться эта структура? Как быстро это будет происходить? На эти и другие вопросы нам рассказали эксперты в рамках прошедшей конференции «Автосервис – 2021. Сервис, запчасти, оборудование». По их ответам можно судить, каким они видят будущее рынка автосервиса.
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