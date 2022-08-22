Автомобили LADA могут получить китайские АКП

АВТОВАЗ ведет переговоры с тремя потенциальными поставщиками автоматических коробок передач из Китая. Как пишет портал Drom.ru со ссылкой на свои источники, выбор идет не только между изготовителями, но и между типами трансмиссий. При этом преимущество имеют гидромеханические АКП (в списке кандидатов есть даже 8-ступенчатая коробка), но не исключается и выбор вариатора.

По данным источников на АВТОВАЗе, через три года завод должен выйти на производство 60% автомобилей с АКП. Поэтому китайские коробки передач планирует устанавливать на все актуальные модели, кроме внедорожников LADA Niva. Возврата к трансмиссиям японской фирмы Jatco не предполагается.

Согласно данным агентства «АВТОСТАТ» и АО «Электронный паспорт», за шесть месяцев 2022 года в России было реализовано 240165 новых легковых автомобилей, оснащенных автоматической трансмиссией (АТ), что составляет рекордные 68,2% от общего объема продаж. Для сравнения, по итогам 2021 года на долю «автоматов» приходилось 66,5% российского рынка. Впрочем, если рассматривать продажи машин с АТ в разбивке по месяцам, то наибольшая их доля была зафиксирована в феврале нынешнего года – 69,2%. С тех пор она стала постепенно снижаться – до 66,3% в июне.

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» считают, что доля «автоматов» в последующие месяцы продолжит падать, поскольку поставки машин европейских, японских и американских марок на наш рынок приостановлены. При этом автомобили LADA пока выпускаются только с механической КП, а у «корейцев» продолжаются проблемы с производством. Вся надежда остается на китайских производителей, но их продажи вряд ли повлияют на общую картину.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в начале июня АВТОВАЗ возобновил работу с производства упрощенной LADA Granta, в середине июля на конвейер вернулся трехдверный внедорожник LADA Niva Legend в специальной комплектации, а еще спустя месяц был возобновлен выпуск модели Niva Travel. А вот флагманская LADA Vesta вернется на конвейер в начале весны 2023 года, причем ее производство будет перенесено с предприятия «ЛАДА Ижевск» на основную площадку АВТОВАЗа в Тольятти – на линию B0. Между тем, остается под вопросом производство хэтчбека LADA XRAY, который создан на базе Renault Sandero Stepway, а также кроссовера Duster под маркой LADA – решение об их дальнейшей судьбе планируется принять в следующем году.

Какие автомобили могут появиться на российском рынке – читайте в «Календаре новинок».

Фото: АВТОВАЗ