АВТОВАЗ в августе начнет выпуск LADA Granta с подушками безопасности

АВТОВАЗ в августе начнет выпуск автомобилей LADA Granta, оснащенных подушками безопасности. Об этом сообщил президент АВТОВАЗа Максим Соколов, добавив, что необходимый запас «аэрбегов» в Тольятти уже сформирован.

Однако полностью отказаться от выпуска так называемых «упрощенных» машин АВТОВАЗ пока не в состоянии. Например, до сих пор есть большие проблемы с антиблокировочными системами тормозов, пишет портал Autonews.ru.

«Поиск поставщиков АБС, локализация этого компонента – вопрос более сложный, ожидаем, что его удастся решить к следующему году. Локализация ESP – еще более сложный процесс, его завершим после освоения АБС», – заявил Максим Соколов.

LADA Granta Classic’22 оснащается адаптированным для работы на бензине АИ-92 1,6-литровым мотором мощностью 90 л.с. и 5-ступенчатой механической коробкой передач. Расход топлива в смешанном цикле составляет 6,5 л на 100 км.

По итогам семи месяцев 2022 года продажи LADA Granta на российском рынке снизились на 66% до 28659 машин, согласно данным агентства «АВТОСТАТ» и АО «Электронный паспорт». В результате вазовский «бюджетник» стал самым популярной моделью на российском авторынке.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в начале июня АВТОВАЗ возобновил работу с производства упрощенной LADA Granta, а в середине июля на конвейер вернулся трехдверный внедорожник LADA Niva Legend в специальной комплектации. В дальнейшем также планируется возобновить выпуск внедорожника Niva Travel. А вот флагманская LADA Vesta вернется на конвейер в начале весны 2023 года, причем ее производство будет перенесено с предприятия «ЛАДА-Ижевск» на основную площадку АВТОВАЗа в Тольятти – на линию B0. Между тем, остается под вопросом производство хэтчбека LADA XRAY, который создан на базе Renault Sandero Stepway, а также внедорожника Duster под маркой LADA – решение об их дальнейшей судьбе планируется принять в следующем году.

Какие еще модели появятся на российском рынке – читайте здесь.

Фото: АВТОВАЗ

