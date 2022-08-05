Доля премиум-сегмента на российском рынке опустилась до рекордно низкого уровня

В июле 2022 года жители РФ стали обладателями 1,4 тыс. новых автомобилей премиальных марок, что составляет всего лишь 4% от общего объема рынка легковых машин. Такие данные, ориентируясь на информацию АО «Электронный паспорт», озвучили эксперты агентства «АВТОСТАТ» в ходе прямого эфира «АВТОСТАТ Оперативка: итоги июля».

Эксперты отмечают, что премиум-сегмент падает сильнее массового, и это уже устойчивый тренд. Так, в июле рынок премиальных автомобилей упал на 90%, а массовых – на 73%. И если в последние годы доля премиум-сегмента традиционно держалась в районе 9 – 10%, то на данный момент она достигла своего исторического минимума (4%). При этом не исключено, что в ближайшие месяцы этот показатель и дальше будет снижаться.

«Практически весь премиум-сегмент – это европейские, японские и американские бренды, которые придерживаются антироссийских санкций. Их поставки на наш рынок прекращены, складские запасы заканчиваются, поэтому объемы продаж таких машин с каждым месяцем падают», - отмечает руководитель пресс-службы агентства «АВТОСТАТ» Азат Тимерханов.