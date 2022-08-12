Yokohama возобновила производство шин в России

Японская компания Yokohama, которая в конце марта объявила о временной приостановке работы своего завода в Липецкой области из-за возникших сложностей с доставкой сырья, возобновила производство автомобильных шин на предприятии в ОЭЗ «Липецк». На завод Yokohama налажены поставки каучука, сообщает пресс-служба правительства Липецкой области.

ООО «Йокохама Р.П.З.», являющееся компанией-производителем автомобильных шин с 87% уставного капитала, инвестированными Yokohama Rubber Co. Ltd, и 13%, принадлежащими ITOCHU Corporation, была основана в 2008 году на территории Особой экономической зоны «Липецк», расположенной в Грязинском районе Липецкой области. Строительство завода по производству шин Yokohama началось в марте 2010 года. Открытие предприятия состоялось 30 мая 2012 года, инвестиции в проект составили 26,7 млрд рублей. Производственные мощности завода составляют 1,8 млн шин в год. В ноябре 2014 года завод «Йокохама Р.П.З.» в Липецке начал производство шин для первичной комплектации легковых автомобилей.

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Фото: Yokohama