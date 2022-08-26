В июле каждый третий купленный в Москве и Петербурге автомобиль был китайским

Несмотря на то, что в июле лидером московского авторынка стала LADA, а петербургского – Kia, наибольшие предпочтения местные жители все же отдали «китайцам». Как выяснили эксперты агентства «АВТОСТАТ» по итогам обработки и анализа данных АО «Электронный паспорт», на долю китайских марок в обеих мегаполисах пришлось около трети рынка.

Так, за весь июль в Москве было куплено 1630 новых легковых автомобилей из КНР, что составляет 32,1% от общего количества. По этому показателю «китайцы» впервые опередили на столичном рынке прежних лидеров – «корейцев», доля которых в июле составила 21,8% (1108 шт.).

Аналогичная ситуация сложилась и на рынке Санкт-Петербурга. Ранее здесь тоже господствовали корейские бренды, но в прошлом месяце они уступили титул производителям из Поднебесной. Так, новые легковые машины китайских марок в июле разошлась тиражом в 746 единиц, что соответствует доле в 32,5%. Результаты «корейцев» составили 702 автомобиля и 30,6% рынка соответственно.