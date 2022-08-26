Несмотря на то, что в июле лидером московского авторынка стала LADA, а петербургского – Kia, наибольшие предпочтения местные жители все же отдали «китайцам». Как выяснили эксперты агентства «АВТОСТАТ» по итогам обработки и анализа данных АО «Электронный паспорт», на долю китайских марок в обеих мегаполисах пришлось около трети рынка.
Так, за весь июль в Москве было куплено 1630 новых легковых автомобилей из КНР, что составляет 32,1% от общего количества. По этому показателю «китайцы» впервые опередили на столичном рынке прежних лидеров – «корейцев», доля которых в июле составила 21,8% (1108 шт.).
Аналогичная ситуация сложилась и на рынке Санкт-Петербурга. Ранее здесь тоже господствовали корейские бренды, но в прошлом месяце они уступили титул производителям из Поднебесной. Так, новые легковые машины китайских марок в июле разошлась тиражом в 746 единиц, что соответствует доле в 32,5%. Результаты «корейцев» составили 702 автомобиля и 30,6% рынка соответственно.
Таким образом, в июле каждый третий купленный в Москве и Петербурге автомобиль был китайским. При этом в обоих городах самым лучшим из «китайцев» стал бренд Geely, а его кроссовер Coolray первенствовал в аналогичном модельном рейтинге. Если же рассматривать общий зачет, то в июле они вошли в ТОП-3 как среди марок, так и среди моделей.
Сколько уже китайских автомобилей зарегистрировано в России и кто их владельцы? Об этом и не только читайте в новом маркетинговом отчете «Парк легковых автомобилей китайских марок в РФ и портрет его владельцев», который можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».
Фото: Geely