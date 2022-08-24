LADA в июле стала лидером на авторынке Москвы. Впервые за 13 лет

Чаще всего в июле 2022 года жители Москвы покупали автомобили LADA. Этот факт обнаружили эксперты агентства «АВТОСТАТ», обработав и проанализировав данные АО «Электронный паспорт» по рынку новых легковых машин.

Эксперты также отмечают, что отечественная марка стали лидером столичного авторынка впервые за 13 лет – в последний раз подобное ей удавалось в июле 2009 года. На этот раз причинами успеха LADA стали прекращение из-за санкций поставок в РФ автомобилей европейских и японских брендов и остановка производства машин корейских марок на российских заводах вследствие проблем с логистикой комплектующих. Напомним, что раньше именно такие модели были наиболее популярными у москвичей.

По итогам июля новые легковые автомобили LADA были куплены в Москве тиражом в 684 экземпляра. На втором месте расположился корейский бренд Kia (580 шт.), на третьем – китайский Geely (569 шт.). Hyundai в июле оказался только на четвертом месте, с результатом 487 купленных машин. Замыкает пятерку лидеров еще одна марка из КНР – Сhery (474 шт.).

В модельном рейтинге самым популярным за июль автомобилем в Москве стала LADA Vesta – машины этого семейства приобрели 393 жителя российской столицы. В ТОП-5 здесь также вошли: Geely Coolray (375 шт.), Сhery Tiggo 4 (217 шт.), LADA Granta (179 шт.) и Haval Jolion (178 шт.).

Всего же по итогам июля 2022 года в Москве было приобретено 5078 новых легковых автомобилей. Это на 74% меньше, чем в июле прошлого года.

Полный список дилеров LADA (и не только) в Москве и других городах РФ – смотрите на сайте «Цена Авто».

Фото: АВТОСТАТ