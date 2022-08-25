Kia остается самой популярной маркой на рынке Санкт-Петербурга

Если в Москве лидером авторынка по итогам июля впервые за 13 лет стала отечественная марка LADA, то в Санкт-Петербурге аналогичное звание сохраняет корейская Kia. Это выяснили эксперты агентства «АВТОСТАТ» в ходе обработки и анализа соответствующей информации АО «Электронный паспорт».

С начала 2022 года Kia удерживает лидерство в марочном рейтинге на рынке новых легковых машин в Северной столице. Июль не стал в этом плане исключением – петербуржцы за месяц купили 420 автомобилей корейского бренда.

С заметным отставанием от лидера, на втором месте по их предпочтениям оказался другой автопроизводитель из Южной Кореи – Hyundai (272 шт.). На третьей позиции расположилась китайская марка Geely (241 шт.), от которой совсем чуть-чуть отстала отечественная LADA (239 шт.). Замыкает ТОП-5 петербургского авторынка в июле китайский бренд Chery с результатом 194 единицы.

Лидирует Kia на местном рынке и среди моделей, но первая тройка этого рейтинга в июле выглядит довольно плотной. Первое место занимает Kia Rio – автомобили этого семейства в прошлом месяце приобрели 146 жителей Северной столицы. На второй строчке находится LADA Granta (145 шт.), на третьей – Geely Coolray (144 шт.). Кроме них, в пятерку лидеров попали еще два «китайца» – Chery Tiggo 7 PRO и Haval Jolion (113 и 108 шт. соответственно).

Всего за июль 2022 года в Санкт-Петербурге было куплено 2295 новых легковых автомобилей, что втрое меньше, чем в том же месяце прошлого года.

Полный список дилеров Kia (и не только) в Питере и других городах РФ – смотрите на сайте «Цена Авто».

Фото: АВТОСТАТ