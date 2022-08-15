АВТОВАЗ возобновил производство внедорожника LADA Niva Travel, который стал третьей моделью на конвейере предприятия после LADA Granta и Niva Legend. Цены и комплектации LADA Niva Travel 2022 модельного года будут объявлены дополнительно, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа.

В базовое оснащение внедорожника 2022 модельного года входит усилитель руля, передние электростеклоподъемники, электропривод и обогрев наружных зеркал, система «ЭРА-ГЛОНАСС» с механической системой активации, регулировка рулевой колонки по высоте и светодиодные задние фонари. Список оборудования LADA Niva Travel 2022 модельного года также дополнен стальной защитой картера, бортовым компьютером, центральным замком и аудиоподготовкой.

LADA Niva Travel оснащается системой постоянного полного привода с возможностью подключения понижающей передачи и блокировки межосевого дифференциала. Под капотом внедорожника установлен 1,7-литровый двигатель мощностью 80 л.с.

Согласно данным агентства «АВТОСТАТ» и АО «Электронный паспорт», за семь месяцев 2022 года в России было куплено 9018 внедорожников LADA Niva Travel, что на 43,6% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате эта модель вошла в тройку лидеров сегмента SUV на российском рынке после Hyundai Creta и Renault Duster.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», АВТОВАЗ, на котором с 6 июня действовала «четырехдневка», сегодня, 15 августа, приступил к первой с начала лета полной рабочей неделе. А с 29 августа по 27 ноября 2022 года АВТОВАЗ планирует работать шесть дней в неделю, причем будут задействованы все три сборочные линии: LADA Granta (в две смены), LADA Niva (в одну смену) и В0 (в две смены), на которой должен быть возобновлен выпуск LADA Largus. Таким образом, во второй половине 2022 года АВТОВАЗ планирует выпустить почти 140 тыс. автомобилей LADA, что в два раза больше по сравнению с первым полугодием.

Во сколько обходится содержание внедорожника LADA Niva Travel (и не только) - рассчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».



Фото: АВТОВАЗ