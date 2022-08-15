АВТОВАЗ возобновил производство внедорожника LADA Niva Travel | АВТОСТАТ

АВТОВАЗ возобновил производство внедорожника LADA Niva Travel

0

АВТОВАЗ возобновил производство внедорожника LADA Niva Travel

Производство автомобилей на предприятиях ЕАЭС для внутреннего рынка РФ
Все ежемесячные обзоры

АВТОВАЗ возобновил производство внедорожника LADA Niva Travel, который стал третьей моделью на конвейере предприятия после LADA Granta и Niva Legend. Цены и комплектации LADA Niva Travel 2022 модельного года будут объявлены дополнительно, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа.

В базовое оснащение внедорожника 2022 модельного года входит усилитель руля, передние электростеклоподъемники, электропривод и обогрев наружных зеркал, система «ЭРА-ГЛОНАСС» с механической системой активации, регулировка рулевой колонки по высоте и светодиодные задние фонари. Список оборудования LADA Niva Travel 2022 модельного года также дополнен стальной защитой картера, бортовым компьютером, центральным замком и аудиоподготовкой.

LADA Niva Travel оснащается системой постоянного полного привода с возможностью подключения понижающей передачи и блокировки межосевого дифференциала. Под капотом внедорожника установлен 1,7-литровый двигатель мощностью 80 л.с.

Согласно данным агентства «АВТОСТАТ» и АО «Электронный паспорт», за семь месяцев 2022 года в России было куплено 9018 внедорожников LADA Niva Travel, что на 43,6% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате эта модель вошла в тройку лидеров сегмента SUV на российском рынке после Hyundai Creta и Renault Duster.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», АВТОВАЗ, на котором с 6 июня действовала «четырехдневка», сегодня, 15 августа, приступил к первой с начала лета полной рабочей неделе. А с 29 августа по 27 ноября 2022 года АВТОВАЗ планирует работать шесть дней в неделю, причем будут задействованы все три сборочные линии: LADA Granta (в две смены), LADA Niva (в одну смену) и В0 (в две смены), на которой должен быть возобновлен выпуск LADA Largus. Таким образом, во второй половине 2022 года АВТОВАЗ планирует выпустить почти 140 тыс. автомобилей LADA, что в два раза больше по сравнению с первым полугодием.

Во сколько обходится содержание внедорожника LADA Niva Travel (и не только) - рассчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: АВТОВАЗ

Источник: АВТОСТАТ

Теги: автовазпроизводствовнедорожникиsuvladalada niva travel

Подпишитесь на наш Telegram-канал

также подписывайтесь на наши соцсети

Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно