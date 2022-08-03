Российский сайт Renault прекратил работу

Российский сайт компании Renault перестал работать, и при попытке зайти на него происходит переадресация на специальный раздел сайта LADA, где регистрируют клиентов Renault. Там же указана базовая информация о том, кто же будет отвечать за послепродажную поддержку автомобилей французской марки, пишет издание «Авторевю».

Как и было обещано, обслуживанием машин станет заниматься АВТОВАЗ: поставка запасных частей и аксессуаров для автомобилей Renault возложена на его дочернюю компанию «Лада-Имидж». А вот ответственным за качество автомобилей Renault остается завод «Москвич», который стал правопреемником компании «Рено Россия», причем даже в случае с теми моделями Renault, которые были выпущены на АВТОВАЗе (это Logan и Sandero второго поколения). Согласно закону «О защите прав потребителей», в отношениях с клиентами АВТОВАЗ выступает от своего имени и не является уполномоченной ЗАО «Рено Россия» (сейчас АО МАЗ «Москвич») организацией.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», французский автоконцерн Renault оценил чистый убыток из-за ухода с российского рынка и прекращения производственной деятельности в стране. Как следует из финансовой отчетности компании, в первом полугодии 2022 года он составил 2,3 млрд евро.

Напомним, 16 мая состоялось подписание соглашений о передаче российских активов Группы Renault в государственную собственность. В результате сделок доли в активах распределятся следующим образом: 100% акций ЗАО «Рено Россия» переданы правительству Москвы, 67,69% акций АВТОВАЗа перешли в собственность Российской Федерации в лице подведомственного Минпромторгу России ФГУП «НАМИ». Оставшиеся акции АВТОВАЗа сохранила ГК «Ростех». Важным условием является опцион на обратный выкуп Renault своей доли в АВТОВАЗе, который может быть реализован в течение следующих 6 лет. Что касается московского завода «Рено Россия», то он переименован «Москвич», и модельный ряд Renault на нем выпускаться не будет.

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Фото: Renault