Ввоз автомобилей с пробегом через Дальний Восток вырос на треть

По итогам семи месяцев 2022 года владивостокские таможенники оформили 78460 автомобилей, ввезенных физическими лицами, – это на 33% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среди ввезенных транспортных средств преобладают подержанные «японки» и незначительное количество машин корейских и китайских марок, сообщает пресс-служба Владивостокской таможни. Как отмечается, в этом году пиковым по ввозу оказался июль – ввезено более 15 тыс. автомобилей, в прошлом году наиболее активно машины ввозили в апреле – более 10 тысяч за месяц.

По словам руководителя дилерского направления сети автосалонов Fresh Auto Дениса Решетникова, отсутствие новых автомобилей у дилеров и увеличение стоимости подержанных машин на 3,5% в июле стали драйверами роста самостоятельного ввоза иномарок из-за рубежа среди россиян. Спрос на импортные иномарки с пробегом растет благодаря более доступной стоимости автомобилей за границей и, конечно, более широкому ассортименту.

Какие еще автомобили могут быть завезены в Россию? Через какие страны? Ответы на эти и другие вопросы можно будет получить в ходе предстоящего форума автобизнеса «Параллельный импорт. Автомобили, запчасти, компоненты», который агентство «АВТОСТАТ» проведет 16 августа в Москве. Подробности и регистрация доступны по ссылке.