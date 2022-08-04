В июле новых LCV было куплено на 3% меньше, чем в июне

По итогам июля 2022 года объем российского рынка новых легких коммерческих автомобилей (LCV) составил 4 757 единиц. Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ» после обработки и анализа соответствующих данных АО «Электронный паспорт», это на 2,8% меньше, чем в июне, и на 62,4% хуже результата июля 2021 года.

Лидером рынка LCV остается отечественная марка GAZ, на долю которой в июле пришлось 57,4% от общего объема. Это составляет 2 729 купленных автомобилей. В первой тройке оказываются еще два российских бренда – УАЗ и LADA (865 и 368 шт. соответственно). Лучшей иностранной маркой на этом рынке традиционно является американский Ford, июльский результат которого равен 220 единицам. А замкнул ТОП-5 французский Peugeot с показателем 119 машин.

Что касается итогов 7 месяцев нынешнего года, то за этот период в РФ было куплено 45 тысяч новых LCV – на 42,9% меньше, чем в январе – июле 2021-го. Более подробная информация об этом содержится в специально подготовленном пресс-релизе.

Фото: ГАЗ