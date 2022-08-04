Рынок новых LCV в июле 2022 года

4 августа 2022 года

Объем российского рынка новых легких коммерческих автомобилей (LCV) по итогам июля 2022 года составил 4 757 единиц, что на 62,4% меньше, чем за тот же месяц прошлого года. Такие данные приводят эксперты агентства «АВТОСТАТ» после обработки и анализа соответствующей информации АО «Электронный паспорт». При этом эксперты отмечают, что по отношению к июню нынешнего года этот сегмент российского авторынка показывает падение на 2,8%.

Лидером рынка остается отечественная марка GAZ, доля которой в июле увеличилась до 57,4% (год назад было 45,4%). В прошлом месяце россияне купили 2 729 новых LCV бренда GAZ. На втором месте – УАЗ (865 шт.), на третьем – LADA (368 шт.), доли которых за год тоже изменились. Так, УАЗ нарастил свое присутствие на рынке новых легких коммерческих автомобилей (с 9,9% в июле 2021 года до 18,2% в июле 2022-го), а доля LADA, напротив, снизилась (с 12% до 7,7%).

Сохраняет свое присутствие в ТОП-5 и иностранный бренд Ford – он на четвертой позиции с результатом 220 экземпляров, а его доля на рынке тоже заметно уменьшилась (с 12,5% до 4,6%). Замыкает пятерку марок-лидеров на рынке LCV еще один «иностранец» – французский Peugeot, продукция которого в июле разошлась тиражом в 119 единиц. Его присутствие на российском рынке уменьшилось по сравнению с июлем 2021 года на 2,2 п.п.

Результаты 10 марок-лидеров российского рынка за июль представлены в таблице 1. Отметим, что все участники этого рейтинга находятся «в минусе». При этом сильнее других «просел» немецкий Volkswagen (-91,6%), а «лучше» других выглядит ситуация с легкими коммерческими автомобилями Isuzu (-28%).

Что касается итогов 7 месяцев 2022 года, то за этот период жители РФ приобрели 45 тысяч новых LCV – на 42,9% меньше, чем в январе – июле прошлого года. И здесь есть бренд, продемонстрировавший положительную динамику. Это Isuzu, на низкой базе прошлого периода нарастивший объемы почти в 2,5 раза. Наименьшее падение по итогам 7 месяцев отмечено у корейского Hyundai (-20,7%), а наиболее глубокое – все так же у немецкого Volkswagen (-73%).

Табл. 1. ТОП-10 марок на рынке новых LCV в июле 2022 года (шт.)