Австрийская Steyr отказалась от производства «ГАЗелей NN»

Австрийская компания Steyr Automotive свернула проект по организации производства на своих мощностях «ГАЗелей NN» в адаптированном под Евросоюз виде. Сборку российских машин в Австрии предполагалось начать в 2023 году, однако на фоне событий вокруг Украины в марте 2022-го Steyr приостановил партнерство с ГАЗом, а в июле принял решение окончательно отказаться от него, пишет портал Drom.ru.

Напомним, Steyr подписал соглашение о сотрудничестве с «Группой ГАЗ» в 2021 году, в рамках которого компания планировала выпускать под своей маркой автомобили «ГАЗель NN» и «Соболь NN» для рынка Западной Европы, причем в двух версиях – с дизелем Volkswagen и с чисто электрической силовой установкой. Также Steyr намеревался предложить в ЕС под своим брендом низкопольные электробусы GAZ e-Citymax 9 и e-Citymax 12. Теперь Steyr займется разработкой собственных моделей электротранспорта и организует сборку шведских электрических грузовиков Volta.

Как известно, с 25 мая 2022-го начали действовать блокирующие санкции США против «Группы ГАЗ», которые запрещают любые сделки с российским холдингом. Формально ограничения распространяются только на резидентов США, но в реальности они действуют для всех западных компаний. Европейские фирмы, которые продолжат сотрудничество с ГАЗом, подвергнут вторичным санкциям.

Владельцем компании Steyr Automotive является бизнесмен Зигфрид Вольф, который в 2008-2020 годах работал в совете директоров «Группы ГАЗ». Steyr Automotive создана в 2021-м после того, как Зигфрид Вольф выкупил завод MAN Steyr у немецкой MAN, входящей в состав Volkswagen. MAN Steyr, в свою очередь, работал с 1990 года – до того он был частью австрийского промышленного концерна Steyr-Daimler-Puch.

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Фото: Steyr Automotive