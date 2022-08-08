У дилеров практически закончились автомобили LADA XRAY

АВТОВАЗ выпустил несколько экземпляров хэтчбека LADA XRAY из оставшихся в наличии комплектующих. Однако выводов о возобновлении выпуска этой модели делать не стоит – завод фактически закрыл проект LADA XRAY, пишет паблик «Нетипичный АВТОВАЗ». Об этом косвенно свидетельствует информационное письмо, которое АВТОВАЗ разослал своим дилерам – в нем завод дает указание убрать модель из списка доступных для тест-драйва автомобилей. Тем не менее, она пока еще присутствует в списке модельного ряда на официальном сайте LADA. Стоимость высокого хэтчбека LADA XRAY составляет от 1 млн 106 тыс. 900 рублей, за Cross-версию придется заплатить минимум 1 млн 249 тыс. 900 рублей.

Как сообщал ранее президент АВТОВАЗа Максим Соколов, производство хэтчбека LADA XRAY, который создан на базе Renault Sandero Stepway, а также кроссовера Duster под маркой LADA остается под вопросом – решение об их дальнейшей судьбе планируется принять в следующем году.

Напомним, в начале июня АВТОВАЗ возобновил работу с производства упрощенной LADA Granta, а в середине июля на конвейер вернулся трехдверный внедорожник LADA Niva Legend в специальной комплектации. В дальнейшем также планируется возобновить выпуск внедорожника Niva Travel. А вот флагманская LADA Vesta вернется на конвейер в начале весны 2023 года, причем ее производство будет перенесено с предприятия «ЛАДА Ижевск» на основную площадку АВТОВАЗа в Тольятти – на линию B0.

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Фото: АВТОСТАТ