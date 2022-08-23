ГК «Автодом» представит в России новые китайские марки

ГК «Автодом» ведет активные переговоры с рядом китайских автопроизводителей на предмет эксклюзивного дистрибьюторства новых марок в России. Об этом сообщил генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский, выразив надежду, что уже в скором времени компания сможет анонсировать эти проекты.

На сегодняшний день ГК «Автодом» специализируется на продажах и обслуживании автомобилей классов премиум и люкс. В портфеле компании 12 мировых брендов: BMW, BMW Motorrad, MINI, Lamborghini, Porsche, Audi, Mercedes Benz, Volvo, Land Rover, Jaguar, AURUS, Ducati и KTM. ГК «Автодом» представлена на рынке 25 дилерскими центрами, расположенными в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре, сообщает пресс-служба дилера.

По итогам первого полугодия 2022 года ГК «Автодом» получила суммарную выручку по всем видам деятельности в размере 31,3 млрд рублей без НДС. Продажи новых автомобилей занимают 47,6% в структуре выручки компании и составили 14,5 млрд рублей без НДС. В отчетный период первом компания реализовала 1903 новых автомобиля средней стоимостью 7,9 млн рублей, из них 46% – с учетом trade-in.

На втором месте в структуре выручки ГК «Автодом» продажи автомобилей с пробегом – 29% от общего оборота или 9,1 млрд рублей без НДС. За шесть месяцев 2022 года в компании было продано 3204 автомобиля с пробегом средней стоимостью 3,6 млн рублей. Сервисное обслуживание и продажи запчастей составляют 17,9% выручки компании – 5,6 млрд рублей без НДС. Общее количество выработанных нормо-часов слесарного и кузовного цехов ГК «Автодом» в первом полугодии 2022 года составило 361 191.

Выручка от F&I занимает 3% в общей структуре – 1 млрд рублей без НДС. Доля продаж новых автомобилей в кредит физическим лицам в ГК «Автодом» составила 32,8%. Проникновение каско по итогам года увеличилось на 2 п.п. и достигло 76%.

Объем продаж новых мотоциклов в первом полугодии составил 768 штук. 10% сделок с физлицами были с использованием кредитных программ. Продажи мото с пробегом составили 244 единицы. Средняя цена нового мотоцикла остановилась на отметке в 1,42 млн рублей, а средняя цена мото с пробегом – 1,58 млн рублей.

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Фото: ГК «Автодом»