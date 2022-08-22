Правительство увеличило субсидии на перевод автомобилей с бензина на газ

Государство будет субсидировать около половины расходов бизнеса и граждан по переводу транспорта с бензина на газ (метан). Новый порядок подразумевает повышение в 2022 году нормативов субсидирования в два раза – с действующих 24 до 48% общей стоимости работ, сообщает пресс-служба правительства РФ. Как отмечается, принятое решение простимулирует перевод транспорта с бензина на метан и поддержит спрос на этот вид топлива со стороны бизнеса и граждан.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», Минпромторг может продлить программу льготного автокредитования, которая действует до 1 декабря 2022 года. По условиям госпрограммы, субсидируемая из федерального бюджета скидка составляет до 20% от стоимости автомобиля, а для машин, реализуемых в субъектах Дальневосточного федерального округа – 25% для компенсации стоимости доставки автомобилей из европейской части России. В программах льготного автокредитования участвуют все модели УАЗ, LADA, ГАЗ стоимостью до 2 млн рублей, а также все электромобили марки Evolute, произведенные на заводе «Моторинвест» в Липецке, на которые действует повышенная скидка 35% от стоимости автомобиля, но не более 925 тыс. рублей. Производство электромобилей Evolute будет запущено в сентябре, а в продажу первые автомобили поступят в этом же месяце.

По словам директора по развитию и корпоративному управлению компании «Нижегородец» Алексея Макарова, стартовавшая программа льготного кредитования дала мощный толчок и поддержку всему «живому» рынку: трафик, без какой-либо рекламы, увеличился на 20 – 30%. Однако в значительной степени она поможет именно АВТОВАЗу, а не ГАЗу и УАЗу, потому что большинство покупателей автомобилей LADA – физические лица, на кого и распространяются льготные автокредиты.

По словам директора по развитию и корпоративному управлению компании «Нижегородец» Алексея Макарова, стартовавшая программа льготного кредитования дала мощный толчок и поддержку всему «живому» рынку: трафик, без какой-либо рекламы, увеличился на 20 – 30%. Однако в значительной степени она поможет именно АВТОВАЗу, а не ГАЗу и УАЗу, потому что большинство покупателей автомобилей LADA – физические лица, на кого и распространяются льготные автокредиты.

По словам директора по развитию и корпоративному управлению компании «Нижегородец» Алексея Макарова, стартовавшая программа льготного кредитования дала мощный толчок и поддержку всему «живому» рынку: трафик, без какой-либо рекламы, увеличился на 20 – 30%. Однако в значительной степени она поможет именно АВТОВАЗу, а не ГАЗу и УАЗу, потому что большинство покупателей автомобилей LADA – физические лица, на кого и распространяются льготные автокредиты. Источник: https://www.autostat.ru/news/52309/ © Автостат.

Во сколько обходится содержание автомобиля – рассчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: АВТОВАЗ