Минпромторг может продлить программу льготного автокредитования

Программа льготного автокредитования будет действовать до 1 декабря 2022 года, однако может быть вновь возобновлена и после этого срока за счет ассигнований, которые будут заложены на программу в федеральном бюджете на 2023 год. Об этом газете «Известия» сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ.

Напомним, государственные программы льготного автокредитования и лизинга были запущены 14 июля, их общий бюджет составляет 20,7 млрд рублей. Как сообщил агентству «АВТОСТАТ» заместитель министра промышленности и торговли РФ Альберт Каримов, за последние две недели июля 2022 года в рамках программы «Льготного лизинга» было реализовано более 1 тысячи транспортных средств, при этом общий объем предоставленных лизинговыми организациями скидок составил более 340 млн рублей. В свою очередь, по программе «Льготного автокредитования» реализовано более 2,3 тыс. автомобилей, объем предоставленных скидок составил более 412 млн рублей.

По условиям программы льготного автокредитования субсидируемая из федерального бюджета скидка составит до 20% от стоимости автомобиля, а для машин, реализуемых в субъектах Дальневосточного федерального округа – 25% для компенсации стоимости доставки автомобилей из европейской части России. В программах льготного автокредитования будут участвовать все модели УАЗ, LADA, ГАЗ стоимостью до 2 млн рублей, а также все электромобили марки Evolute, произведенные на заводе «Моторинвест» в Липецке, на которые действует повышенная скидка 35% от стоимости автомобиля, но не более 925 тыс. рублей. Производство электромобилей Evolute будет запущено в сентябре, а в продажу первые автомобили поступят в этом же месяце.

По словам директора по развитию и корпоративному управлению компании «Нижегородец» Алексея Макарова, стартовавшая программа льготного кредитования дала мощный толчок и поддержку всему «живому» рынку: трафик, без какой-либо рекламы, увеличился на 20 – 30%. Однако в значительной степени она поможет именно АВТОВАЗу, а не ГАЗу и УАЗу, потому что большинство покупателей автомобилей LADA – физические лица, на кого и распространяются льготные автокредиты.

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