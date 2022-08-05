Новый бренд OMODA представлен российским дилерам

Компания «Чери Автомобили Рус» на прошедшем вчера мероприятии в Москве представила дилерам новый бренд в России – OMODA. На презентации также был показан кроссовер OMODA C5, который поступит в продажу до конца осени нынешнего года.

Как рассказали агентству «АВТОСТАТ» в пресс-службе «Чери Автомобили Рус», компания открыла сайт omoda.ru для приема заявок от дилеров. В планах до конца лета заключить соглашения о партнерстве со 100 дилерами из 70 городов и максимально оперативно сделать открытия. Партнеру необходимо иметь опыт ведения автобизнеса в качестве официального дилера по легковым автомобилям, хорошее финансовое положение, наличие помещения в собственности или долгосрочной аренде с площадью шоу-рума более 350 кв. м и с возможностью размещения всей планируемой модельной линейки. Преимущество будут иметь кандидаты, заявляющие помещения существующих 3S дилерских центров ведущих автомобильных брендов.

«Первые 100 дилерских центров станут якорями в городах, вторая волна открытий будет уже в 2023 году. Заявку необходимо подать до 15 августа, по факту осталось 7 рабочих дней, чтобы успеть войти в первый эшелон», – отметили в пресс-службе «Чери Автомобили Рус».