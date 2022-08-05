Новый бренд OMODA представлен российским дилерам

Компания «Чери Автомобили Рус» на прошедшем вчера мероприятии в Москве представила дилерам новый бренд в России – OMODA. На презентации также был показан кроссовер OMODA C5, который поступит в продажу до конца осени нынешнего года.
Как рассказали агентству «АВТОСТАТ» в пресс-службе «Чери Автомобили Рус», компания открыла сайт omoda.ru для приема заявок от дилеров. В планах до конца лета заключить соглашения о партнерстве со 100 дилерами из 70 городов и максимально оперативно сделать открытия. Партнеру необходимо иметь опыт ведения автобизнеса в качестве официального дилера по легковым автомобилям, хорошее финансовое положение, наличие помещения в собственности или долгосрочной аренде с площадью шоу-рума более 350 кв. м и с возможностью размещения всей планируемой модельной линейки. Преимущество будут иметь кандидаты, заявляющие помещения существующих 3S дилерских центров ведущих автомобильных брендов.
«Первые 100 дилерских центров станут якорями в городах, вторая волна открытий будет уже в 2023 году. Заявку необходимо подать до 15 августа, по факту осталось 7 рабочих дней, чтобы успеть войти в первый эшелон», – отметили в пресс-службе «Чери Автомобили Рус».
Напомним, в июне компания «Чери Автомобили Рус» объявила о планах представить третий бренд в России – OMODA. Автомобили новой марки на российском рынке будут представлены в сегменте high middle, и как рассчитывают в «Чери Автомобили Рус», станут достойной альтернативой японским и немецким маркам, приостановившим свою деятельность в России. Линейка бренда OMODA будет состоять из трех моделей: два кроссовера и седан, которые поэтапно будут представлены до лета 2023 года. К 2025 году модельный ряд будет дополнительно расширен и обновлен.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», новый кроссовер OMODA C5 будет представлен на российском рынке с бензиновым турбированным двигателем 1.5T мощностью 147 л.с. с крутящим моментом 210 Нм, который работает в паре с вариатором CVT25. Такой силовой агрегат обеспечивает разгон автомобиля до 100 км/ч за 9,9 сек, максимальная скорость составляет 195 км/ч. Расход топлива на каждые 100 км пути составляет в загородном режиме 5,8 л, в смешанном режиме – 7,1 л и в городском – 9,5 л.Водителю доступны режимы Eco/Normal/Sport в зависимости от цели и индивидуальных предпочтений. Производитель допускает использование бензина с 92-ом октановым числом. Габариты кроссовера OMODA C5, построенного на модульной платформе T1X, составляют 4400 мм в длину, 1830 мм в ширину и 1588 мм в высоту. Колесная база равна 2630 мм, объем багажного отделения составляет 378 л. Передняя подвеска типа McPherson и задняя – полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости. Клиренс автомобиля равен 190 мм.
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Фото: OMODA, страница VK Анны Бояршиновой (компания VERRA)