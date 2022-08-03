Работникам «ЛАДА Ижевск» предложены компенсации за добровольное увольнение

АВТОВАЗ ввел дополнительные меры по поддержке коллектива предприятия «ЛАДА Ижевск» в связи с продолжающимся кризисом в поставке комплектующих для LADA Vesta и приостановкой производства автомобилей этого семейства. При этом компания не планирует проводить массовых сокращений персонала, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа.

Среди мер – предложение работникам постоянных рабочих мест на других предприятиях города и региона и, в случае согласия, с выплатой 5 средних заработных плат или 12 МРОТ (что больше). В настоящее время в Ижевске открыто более 10 тысяч вакансий. При этом работники могут пройти переобучение за счет АВТОВАЗа новым профессиям, востребованным на рынке труда Ижевска и Удмуртии с последующей помощью в трудоустройстве. Кроме того, предлагается дополнительная материальная поддержка работников, принявших решение о смене места работы или завершении карьеры и подписавших заявление по соглашению сторон, в размере от 5 до 7 средних заработных плат (в зависимости от стажа работы на предприятии), а также оказание содействия работникам предпенсионного возраста при выходе на досрочную пенсию с единовременной выплатой 7 средних заработных плат. Еще одно решение, которое принято на АВТОВАЗе, – продлить оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком до конца 2023 года или до достижения ребенком 4 лет (что наступит ранее).

Напомним, завод «ЛАДА Ижевск» входит в Группу «АВТОВАЗ» с 2011 года, когда на нем началась крупнейшая модернизация производственного комплекса. Мощности ижевского предприятия рассчитаны на выпуск 220 тыс. автомобилей в год. С сентября 2015-го завод «ЛАДА Ижевск» производит седан LADA Vesta, универсал LADA Vesta SW и их кросс-версии LADA Vesta Cross и LADA Vesta SW Cross. В феврале 2022-го на предприятии стартовал выпуск обновленной LADA Vesta. В рестайлинговой модели использовано порядка 600 новых деталей и компонентов, инвестиции в проект составили около 7 млрд рублей. В начале марта конвейер «ЛАДА Ижевск» был приостановлен из-за дефицита комплектующих, вызванного разрывов логистических цепочек. Как сообщал ранее президент АВТОВАЗа Максим Соколов, производство флагманской LADA Vesta планируется возобновить предположительно в начале 2023 года. При этом компания рассматривает различные сценарии загрузки производственных мощностей в Тольятти и Ижевске, в том числе перенос производства LADA Vesta с предприятия «ЛАДА Ижевск» на основную площадку в Тольятти. Окончательные решения по этому поводу должны быть приняты после их утверждения Советом директоров АВТОВАЗа в августе – сентябре 2022 года.

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Фото: АВТОВАЗ