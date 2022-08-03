В июле россияне купили новых легковых автомобилей на 9% больше, чем в июне

По итогам июля 2022 года жители нашей страны приобрели 35 583 новых легковых автомобиля. Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ» после обработки данных АО «Электронный паспорт», это на 9% выше показателя июня (32 731 шт.).

Ровно половина всех купленных в июле новых машин пришлась на три марки – отечественную LADA (10 400 шт.), а также корейские Kia (4 004 шт.) и Hyundai (3 397 шт.). Далее в рейтинге располагаются сразу три китайских бренда – Chery (2 577 шт.), Geely (2 323 шт.) и Haval (2 155 шт.). В ТОП-10 марок попали еще Renault (1 780 шт.), Toyota (1 059 шт.), EXEED (1 012 шт.) и Volkswagen (873 шт.).

Эксперты агентства отмечают, что с каждым месяцем ситуация на российском авторынке улучшается, но на фоне прошлогодних объемов падение, конечно, велико. Так, по отношению к показателю июля 2021-го (141 456 шт.) нынешний результат оказывается в 4 раза меньше.

«Если рассматривать нынешний год, то своего «дна» российский рынок достиг в мае, после чего с каждым месяцем его объемы росли. Вполне возможно, что в ближайшие месяцы этот тренд сохранится, но по отношению к показателям годичной давности все равно будет сохраняться существенное падение», - считает руководитель пресс-службы агентства «АВТОСТАТ» Азат Тимерханов.

Более подробная информация о состоянии российского рынка новых легковых автомобилей содержится в специально подготовленном пресс-релизе.

Фото: АВТОСТАТ