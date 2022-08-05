Минпромторг исключил Renault из списка параллельного импорта

Минпромторг изменил перечень марок, которые можно ввозить в Россию по схеме так называемого параллельного импорта. Одно из главных изменений – из списка исключена французская марка Renault. Теперь юридические лица не смогут ввозить фирменные запчасти или автомобили Renault без согласия французской компании, пишет портал Autonews.ru. Такое решение в Минпромторге объяснили тем, что АО «АВТОВАЗ» приняло на себя обязательства по обеспечению гарантийного обслуживания Renault и продаже запчастей этой марки.

Напомним, поставка запасных частей и аксессуаров для автомобилей Renault возложена на дочернюю компанию АВТОВАЗа – «Лада-Имидж». А вот ответственным за качество автомобилей Renault остается завод «Москвич», который стал правопреемником компании «Рено Россия», причем даже в случае с теми моделями Renault, которые были выпущены на АВТОВАЗе (это Logan и Sandero второго поколения). Согласно закону «О защите прав потребителей», в отношениях с клиентами АВТОВАЗ выступает от своего имени и не является уполномоченной ЗАО «Рено Россия» (сейчас АО МАЗ «Москвич») организацией.

Напомним, 16 мая состоялось подписание соглашений о передаче российских активов Группы Renault в государственную собственность. В результате сделок доли в активах распределятся следующим образом: 100% акций ЗАО «Рено Россия» переданы правительству Москвы, 67,69% акций АВТОВАЗа перешли в собственность Российской Федерации в лице подведомственного Минпромторгу России ФГУП «НАМИ». Оставшиеся акции АВТОВАЗа сохранила ГК «Ростех». Важным условием является опцион на обратный выкуп Renault своей доли в АВТОВАЗе, который может быть реализован в течение следующих 6 лет. Что касается московского завода «Рено Россия», то он переименован «Москвич», и модельный ряд Renault на нем выпускаться не будет.

Одновременно с исключением Renault перечень параллельного импорта были добавлены несколько других автомобильных компаний. Теперь без согласия правообладателя в Россию можно поставлять масла и автомобильную химию Castrol и Liqui Moly, а также машины японской марки Datsun (последняя еще в 2020 году остановила выпуск автомобилей в России, а в апреле 2022 года стало известно, что выпуск Datsun прекращен и на других заводах в мире).

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Фото: КЛЮЧАВТО