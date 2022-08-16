Представлена новая версия внедорожника «Стрела»

В рамках проходящего в Москве Международного форума «Армия-2022» состоялась презентация новой версии гражданского внедорожника «Стрела», разработкой которого занимается «Военно-промышленная компания» совместно с Конструкторским бюро молодежи при МГТУ им. Баумана.

Как пишет портал Autonews.ru, длина пятиместного внедорожника «Стрела» массой 3,5 т составляет 5200 мм, ширина – 2550 мм, а высота – 2400 мм. Дорожный просвет машины равен 270 мм, глубина преодолеваемого брода – 1 м.

Представленный вариант «Стрелы» отличается полностью оригинальным кузовом. У первой версии автомобиля образца 2021 года он был сделан из элементов кабины легкого грузовика «ГАЗель Next». Новая «Стрела» получила круглые фары, небольшую решетку радиатора с вертикальными ламелями, лебедку, рельефный капот, квадратные колесные арки и внедорожные покрышки. В целом дизайн машины чем-то напоминает бронеавтомобиль «Тигр» и внедорожник «Комбат Т98».

Под капотом внедорожника «Стрела» может быть установлен 2,8-литровый дизельный турбомотор Cummins ISF либо локализованный на ЯМЗ китайский агрегат Foton. Мощность двигателей составляет от 157 до 200 л.с. Оба мотора работают в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой передач и системой полного привода. Автомобиль может разгоняться по шоссе до 130 км/ч.

Согласно данным агентства «АВТОСТАТ» и АО «Электронный паспорт», по итогам июля россияне купили 17530 автомобилей сегмента SUV – на 74% меньше, чем годом ранее. За семь месяцев 2022 года его объем сократился на 54% и составил 209958 машин.

Во сколько обходится содержание кроссовера или внедорожника – рассчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: Autonews.ru