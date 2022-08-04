АЕБ: российский авторынок в июле 2022 года снизился на 75%

Продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России в июле сократились на 74,9% до 32412 машин. По итогам семи месяцев 2022 года российский авторынок составил 368850 автомобилей (-60,5%), гласят данные Ассоциации европейского бизнеса.

Между тем, согласно данным агентства «АВТОСТАТ» и АО «Электронный паспорт», объем российского рынка новых легковых автомобилей по итогам июля 2022 года составил 35583 единицы, что тоже в 4 раза меньше по сравнению с тем же месяцем прошлого года. При этом эксперты отмечают, что по отношению к июню нынешнего года российский авторынок показывает рост (+9%). С начала года в России было куплено 387712 легковых машин – на 58,5% меньше, чем в январе – июле 2021 года.

«Данные АО «Электронный паспорт», которые использует агентство «АВТОСТАТ» при оценке состояния рынка, дают полную картину. Во-первых, здесь охвачены все игроки рынка, в том числе BMW, Mercedes-Benz, MINI, а еще Chery и EXEED, которые с мая перестали предоставлять информацию о своих продажах в АЕБ. При этом китайские марки уже стали ключевыми игроками российского авторынка. Во-вторых, в нашей статистике учитываются и автомобили, ввезенные по параллельному импорту и купленные россиянами. В-третьих, наши данные по рынку – это реальные покупатели, т.е. именно те, кто приобрел машину. Ведь дилер мог выкупить автомобиль у дистрибьютора, к примеру, в марте, отчитавшись о продаже, а реально машина могла быть реализована в июне, что мы и видим в нашей статистике», – объясняет руководитель пресс-службы агентства «АВТОСТАТ» Азат Тимерханов.

Лидерство на рынке удерживает отечественная марка LADA – в прошлом месяце россияне приобрели 10400 этих автомобилей (-70,6%). Среди иномарок самой популярной остается Kia, чей результат составил 4004 машины (-77,7%). Третью строчку занимает Hyundai с показателем 3397 купленных автомобилей (-76,9%). Далее следуют сразу три китайские марки: Chery (2577 шт., -37,6%), Geely (2323 шт., -6,5%) и Haval (2155 шт., -25,9%). В ТОП-10 лидеров российского авторынка по итогам июля также вошли: Renault (1780 шт., -84,7%), Toyota (1059 шт., -86,6%), EXEED (1012 шт., рост в 7 раз) и Volkswagen (873 шт., -89,8%).

Более подробная информация об итогах российского авторынка за июль и 7 месяцев содержится здесь.

Фото: «АвтоСпецЦентр»