Минпромторг продлит сроки действия СПИК в автопроме

Минпромторг РФ продлит сроки действия СПИК в автомобильной промышленности на период до 31 декабря 2033 года. Такие меры позволят скорректировать сроки окупаемости инвестиционных проектов и повысить стабильность условий их реализации на фоне недружественных действий со стороны иностранных государств, сообщает пресс-служба ведомства. Также это позволит обеспечить создание 10-летнего горизонта планирования, что увеличит привлекательность российского автопрома с точки зрения инвестиций в его развитие.

Напомним, механизм СПИК предусматривает, что инвестор берет на себя обязательства по реализации инвестпроекта на основе современной технологии с целью создания серийного промышленного производства, при этом государство на федеральном и региональном уровнях обеспечивает неизменность условий реализации проекта, в том числе налоговых.

Согласно данным агентства «АВТОСТАТ» и АО «Электронный паспорт», за шесть месяцев 2022 года российские автозаводы выпустили на внутренний рынок 266,7 тыс. легковых автомобилей, что на 61% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В июне данный показатель составил 9,4 тыс. машин – это на 92% меньше, чем годом ранее. Стоит отметить, что на сегодняшний день продолжают работать АВТОВАЗ, УАЗ и тульский завод Haval, в то время как конвейеры остальных предприятий оставались в простое в связи с санкционными ограничениями или нехваткой комплектующих вследствие разрыва логистических цепочек из-за ситуации вокруг Украины.

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