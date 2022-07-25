GAC возобновил поставки автомобилей в Россию

Компания GAC возобновила поставки новых автомобилей в Россию – следом за флагманским внедорожником GS8 в страну доставили и партию кроссоверов GS5. Как сообщили порталу «Китайские автомобили» в представительстве GAC, отгрузки дилерам с корпоративного склада начнутся в начале августа, а сроки возобновления продаж будут зависеть от возможностей логистической компании.

Напомним, кроссовер GAC GS5 появился в нашей стране в сентябре 2020 года, а в октябре 2021-го машины у дилеров фактически закончились, при этом новых поставок до июля нынешнего года не было. Среднеразмерный кррссовер будет доступен в двух «старших» комплектациях, причем цены на них останутся прежними: Luxe – от 2 млн 409 тыс. рублей, а Premium – от 2 млн 559 тыс. рублей. Обе версии получили светодиодную оптику, отделанный кожей салон, двухзонный климат-контроль, беспроводную зарядку, круиз-контроль и камеру заднего вида. В «зимний» пакет вошли обогревы передних кресел, ветрового и заднего стекла и боковых зеркал. В топе функционал расширен за счет шторок безопасности, контроля «слепых» зон, панорамного люка (вместо обычного), бесконтактного открывания багажника, подсветки салона и ряда других опций.

Под капотом переднеприводного кроссовера GAC GS5 установлен 1,5-литровый четырехцилиндровый двигатель с туронаддувом мощностью 137 л.с., который работает в паре с 6-ступенчатая автоматической коробкой передач Aisin последнего поколения с гидротрансформатором. Модель оснащена независимой подвеской типа МакФерсон спереди и независимой многорычажной подвеской сзади.