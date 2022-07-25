GAC возобновил поставки автомобилей в Россию

Компания GAC возобновила поставки новых автомобилей в Россию – следом за флагманским внедорожником GS8 в страну доставили и партию кроссоверов GS5. Как сообщили порталу «Китайские автомобили» в представительстве GAC, отгрузки дилерам с корпоративного склада начнутся в начале августа, а сроки возобновления продаж будут зависеть от возможностей логистической компании.
Напомним, кроссовер GAC GS5 появился в нашей стране в сентябре 2020 года, а в октябре 2021-го машины у дилеров фактически закончились, при этом новых поставок до июля нынешнего года не было. Среднеразмерный кррссовер будет доступен в двух «старших» комплектациях, причем цены на них останутся прежними: Luxe – от 2 млн 409 тыс. рублей, а Premium – от 2 млн 559 тыс. рублей. Обе версии получили светодиодную оптику, отделанный кожей салон, двухзонный климат-контроль, беспроводную зарядку, круиз-контроль и камеру заднего вида. В «зимний» пакет вошли обогревы передних кресел, ветрового и заднего стекла и боковых зеркал. В топе функционал расширен за счет шторок безопасности, контроля «слепых» зон, панорамного люка (вместо обычного), бесконтактного открывания багажника, подсветки салона и ряда других опций.
Под капотом переднеприводного кроссовера GAC GS5 установлен 1,5-литровый четырехцилиндровый двигатель с туронаддувом мощностью 137 л.с., который работает в паре с 6-ступенчатая автоматической коробкой передач Aisin последнего поколения с гидротрансформатором. Модель оснащена независимой подвеской типа МакФерсон спереди и независимой многорычажной подвеской сзади.
Что касается флагманского кроссовера GAC GS8, то он также будет доступен в двух «старших» полноприводных комплектациях по прежним ценам: GL – от 3 млн 389 тыс. рублей, а GT – от 3 млн 589 тыс. рублей. В оснащение этих версий входят матричные светодиодные фары, 19-дюймовые колесные диски, панорамная крыша, кожаный салон, электрорегулировки передних сидений, система кругового обзора 360°, беспроводная зарядка для смартфона, электропривод двери багажника, 10-дюймовый центральный экран мультимедиа, акустика Harman и т.д.
Под капотом GAC GS8 установлен безальтернативный турбодвигатель мощностью 190 л.с., который работает в сочетании с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач Aisin и интеллектуальным полным приводом, адаптивным к любому дорожному покрытию. Для GS8 доступны шесть режимов вождения – «Песок», «Грязь», «Снег», «Адаптивный», «Спортивный», «Экономичный».
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Фото: GAC