АВТОВАЗ начнет прием новых сотрудников

АВТОВАЗ в сентябре намерен объявить дополнительный набор сотрудников. Об этом на конференции работников предприятия сообщил президент АВТОВАЗа Максим Соколов, по словам которого речь идет не об одной тысяче человек. «Нам придется увеличить масштаб нашей команды, чтобы выполнять не менее масштабные задачи», – заявил глава АВТОВАЗа, которого цитирует пресс-служба правительства Самарской области.

В свою очередь, вице-президент по персоналу и социальной политике АВТОВАЗа Дмитрий Михаленко, сообщил, что с 15 августа автомобили LADA Granta и LADA Niva выпускаются в пятидневном режиме. А с 29 августа по 27 ноября автосборочный комплекс будет работать шесть дней в неделю со скользящим выходным.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», во второй половине 2022 года АВТОВАЗ планирует выпустить почти 140 тыс. автомобилей LADA, что в два раза больше по сравнению с первым полугодием. А в следующем году объемы производства могут увеличиться до 400 – 500 тыс. машин, в зависимости от потребностей рынка.

Напомним, в начале июня АВТОВАЗ возобновил работу с производства упрощенной LADA Granta, в середине июля на конвейер вернулся трехдверный внедорожник LADA Niva Legend в специальной комплектации, а еще спустя месяц был возобновлен выпуск модели Niva Travel. Следующим должен вернуться в строй универсал LADA Largus, а в начале весны 2023-го возобновится выпуск обновленной LADA Vesta, причем ее производство будет перенесено с предприятия «ЛАДА Ижевск» на основную площадку АВТОВАЗа в Тольятти – на линию B0. Между тем, остается под вопросом производство хэтчбека LADA XRAY, который создан на базе Renault Sandero Stepway, а также кроссовера Duster под маркой LADA – решение об их дальнейшей судьбе планируется принять в следующем году.

Между тем, АВТОВАЗ готовится к созданию в долгосрочной перспективе нового семейства автомобилей LADA, которое будет запущено в производство через три – четыре года. Всего на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в этом году АВТОВАЗ планирует направить 1 млрд рублей, при этом часть из них пойдет на разработку новой концепции платформы. Кроме того, в планах АВТОВАЗа, в частности, значится разработка кроссовера на базе LADA Vesta.

О текущей ситуации в российском автопроме – читайте в нашем специальном материале.

Фото: АВТОВАЗ