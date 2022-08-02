Автозавод «Урал» возобновил работу после корпоративного отпуска

Автозавод «Урал» вчера, 1 августа, возобновил производство после планового корпоративного отпуска, который проходил с 18 по 31 июля. Об этом агентству «Интерфакс» сообщили в пресс-службе предприятия, добавив, что в период отпуска традиционно были проведены ремонты оборудования, работающего в круглосуточном режиме.

Между тем, автозавод «Урал» рассчитывает нарастить суточный темп выпуска до 45 автомобилей, пишет агентство «Финмаркет». До корпоративного отпуска этот показатель составлял в среднем 33 - 36 машин. При этом предприятие не планирует простоев и сокращений, напротив, намерено увеличить штат, приняв на работу еще порядка 300 человек. По итогам 2022 года Автозавод «Урал» планирует выпустить 8,4 тыс. автомобилей, удвоить инвестиции в развитие, направив на реализацию проектов 4,5 млрд рублей против 2,3 млрд рублей в прошлом году.

Так, на автозаводе продолжается реализация инвестиционных проектов. Так, средства вкладываются в развитие продуктовой линейки, модернизацию производства и обновление основных фондов, технологии, в том числе информационные, инфраструктуру и реализацию социальных проектов, экологию и обеспечение пожарной безопасности. В числе ключевых проектов этого года – разработка и освоение производства перспективного модельного ряда ведущих мостов и передних осей автомобилей «Урал» и колесной техники ООО «ОМГ» («Объединенная машиностроительная группа», в состав которой входит «Урал»), создание линейки тяжелых неполноприводных автомобилей, организацию производства надстроек автомобилей «Урал», проект «Арктический автобус».

Напомним, АЗ «Урал» входит в «Объединенную машиностроительную группу», возглавляемую Дмитрием Стрежневым. По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», с марта 2020 года «Объединенная машиностроительная группа» владеет 100% уставного капитала завода.

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Фото: АЗ «Урал»