Iran Khodro представил в Москве седан Tara

Иранская компания Iran Khodro (IKCO) представила на Московском автосалоне седан Tara, который планирует продавать в России. Сроки выхода модели на рынок и цены пока не объявлены, но IKCO активно ведет поиски российского партнера, который мог бы помочь и с запуском продаж, и с локализацией производства, пишет портал Motor.ru.

Седан IKCO Tara запущен в производство у себя на родине совсем недавно, в 2021 году. Модель построена на платформе IKP1 (адаптированная версия PSA PF1) и является близким родственником Peugeot 301. У машин общие центральные элементы кузова, но оформление передней части и кормы разные.

Под капотом Tara установлен «атмосферник» 1.6 c системой изменения фаз газораспределения (113 л.с., 144 Нм), который сочетается с 5-ступенчатой механической коробкой передач или 6-диапазонным «автоматом». До 100 км/ч седан разгоняется за 13 секунд, максимальная скорость составляет 190 км/ч.

В оснащение IKCO Tara входят четыре подушки безопасности, круиз-контроль, камера заднего вида, медиасистема с 7-дюймовым сенсорным дисплеем и люк. Объем багажника – 640 литров. По габаритам (длина, ширина, высота – 4519x1953x1466 мм) Tara немного превосходит Hyundai Solaris.

По мнению генерального директора сети автосалонов Fresh Auto Дениса Мигаля, благодаря оптимальной стоимости – около 1 млн рублей – автомобили бренда Iran Khodro, такие как кроссовер Rira, компактные седаны Tara и Samand, а также седан под названием KMC J7 от автопроизводителя Kerman Motor, могут заменить не только европейские модели, которые уже практически не поставляются на российский рынок (Skoda Rapid, Volkswagen Polo), но и потеснить востребованные корейские авто массового сегмента (Hyundai Solaris и Kia Rio).

В свою очередь, шеф-редактор Радио «Автодор» Игорь Моржаретто отмечает, что если попытаться ввозить в нашу страну иранские автомобили, они окажутся существенно дороже, чем на своем домашнем рынке (из-за таможенных пошлин, НДС, а также утилизационного сбора). Успех (особенно на фоне отсутствия конкурентов) может быть только в том случае, если Iran Khodro или другая компания решат собирать машины в России и смогут получать поддержку правительства и компенсации в рамках специального инвестиционного контракта (СПИК).

Какие еще автомобили могут появиться на российском рынке – читайте в «Календаре новинок».

Фото: Iran Khodro