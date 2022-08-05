Haval запатентовал в России кроссовер Monster

Компания Haval запатентовала в России внешность компакт-кросса Monster, известного в Китае под названием Shenshou. Патент не гарантирует появления модели на российском рынке, однако это не исключено, учитывая намерение Haval расширять присутствие в стране. Стоимость Haval Monster в Китае составляет от 132 тысяч до 169 тыс. юаней (1,2-1,6 млн рублей по текущему курсу).

Как пишет портал Motor.ru, Monster построен на платформе L.E.M.O.N., которую делит с уже известными россиянам кроссоверами Jolion и Dargo. Длина автомобиля составляет 4780 мм, ширина – 1890 мм, высота – 1675 мм при колесной базе 2800 мм.

В Китае Haval Monster доступен в двух версиях: с 1,5-литровым турбомотором мощностью 184 л.с. (275 Нм крутящего момента), а также с 2,0-литровым наддувным агрегатом, выдающим 224 л.с. (345 Нм). Оба сочетаются с «роботом» с двумя мокрыми сцеплениями, в полный привод положен только топовому двигателю. Также для Monster заявлен гибридный вариант.

Интерьер автомобиля отличают угловатая панель, объединяющая виртуальную «приборку» размерностью 12,3 дюйма и 14,6-дюймовый экран мультимедийной системы. «Мультимедийка» с мощным процессором Qualcomm 8155 управляет большинством функций, а потому других элементов управления в салоне почти нет. Обновляется система «по воздуху».

Напомним, на российском рынке модельный ряд Haval на сегодняшний день включает компактный кроссовер Jolion, обновленные кроссоверы F7 и кросс-купе F7x, рамный внедорожник H9 и новый среднеразмерный кроссовер Dargo, которые производятся на заводе компании в Тульской области. Кроме того, «Хавейл Мотор Рус» осуществляет дистрибуцию пикапов GWM Poer и GWM Wingle 7.

Согласно данным агентства «АВТОСТАТ» и АО «Электронный паспорт», за семь месяцев 2022 года в России было куплено 14723 автомобиля Haval, что на 21% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Бестселлером Haval на российском рынке в отчетный период стал компактный кроссовер Jolion с показателем 6912 реализованных машин (рост в 3,7 раза). Стоит также отметить, что в июне российские дилеры Haval начали продажи нового кроссовера Dargo.

Как говорит директор по развитию ГК «Аларм-Моторс» Денис Цепелев, ключевое конкурентное преимущество Haval Dargo – это адаптация под российский рынок: расширенный зимний пакет, увеличенный дорожный просвет, мощный двигатель, соответствующий габаритам и внедорожным характеристикам автомобиля, и др. Новинка станет конкурентом других моделей китайских брендов, например Chery Tiggo 7 PRO и Geely Atlas Pro, а также альтернативой в том числе не китайским «одноклассникам», таким как Toyota RAV4, Nissan Qashqai и Mitsubishi Outlander. По оценкам эксперта, Haval Dargo займет порядка 15 – 20% в общем объеме продаж Haval.

Полный список дилеров Haval (и не только) по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто».

Фото: Haval